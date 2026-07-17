Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
651
Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях
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Домашний паштет из куриной печени – одно из тех блюд, которое легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Он получается нежным, ароматным и прекрасно сочетается как со свежим хлебом, так и с гренками. Особый вкусовой акцент придаёт вишнёвый конфитюр, который удачно сочетается с печенью. Такая закуска станет отличным вариантом как для повседневного стола, так и для праздничного меню.

Идея приготовления домашнего печеночного паштета опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты для паштета:

  • куриная печень – 500 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яблоко – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сливочное масло – 2-3 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу

Для вишневого конфитюра:

  • вишня без косточек – 200 г
  • сахар – 50-60 г
  • кукурузный крахмал – 2/3 ч.л.
  • холодная вода – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях

1. Куриную печень промойте и нарежьте крупными кусочками. Лук, морковь, очищенное яблоко и чеснок также нарежьте произвольно.

2. Выложите все ингредиенты в форму для запекания. Посолите, поперчите и накройте форму фольгой.

3. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25-30 минут.

Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях

4. Готовую массу немного остудите, переложите в чашу блендера и добавьте сливочное масло. Взбейте до однородной кремообразной консистенции.

5. Переложите паштет в глубокую форму или небольшие порционные баночки. Разровняйте поверхность ложкой или силиконовой лопаткой.

6. Как приготовить вишневый конфитюр: выложите вишню и сахар в небольшой сотейник. Доведите до кипения и варите примерно 5 минут.

Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях

6. Растворите крахмал в холодной воде и влейте тонкой струйкой в вишневую массу, постоянно помешивая.

7. Проварите конфитюр ещё около минуты, пока он не станет гуще. По желанию массу можно взбить блендером для получения более нежной текстуры.

Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях

8. Полностью охладите конфитюр и выложите его поверх паштета ровным слоем.

9. Поставьте закуску в холодильник минимум на 2-3 часа. За это время паштет приобретет более плотную текстуру, а конфитюр окончательно застынет.

Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях

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