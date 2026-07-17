Самый вкусный паштет из куриной печени: как приготовить в домашних условиях
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Домашний паштет из куриной печени – одно из тех блюд, которое легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Он получается нежным, ароматным и прекрасно сочетается как со свежим хлебом, так и с гренками. Особый вкусовой акцент придаёт вишнёвый конфитюр, который удачно сочетается с печенью. Такая закуска станет отличным вариантом как для повседневного стола, так и для праздничного меню.
Идея приготовления домашнего печеночного паштета опубликована на странице iren.lazun в Instagram.
Ингредиенты для паштета:
- куриная печень – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сливочное масло – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Для вишневого конфитюра:
- вишня без косточек – 200 г
- сахар – 50-60 г
- кукурузный крахмал – 2/3 ч.л.
- холодная вода – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриную печень промойте и нарежьте крупными кусочками. Лук, морковь, очищенное яблоко и чеснок также нарежьте произвольно.
2. Выложите все ингредиенты в форму для запекания. Посолите, поперчите и накройте форму фольгой.
3. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25-30 минут.
4. Готовую массу немного остудите, переложите в чашу блендера и добавьте сливочное масло. Взбейте до однородной кремообразной консистенции.
5. Переложите паштет в глубокую форму или небольшие порционные баночки. Разровняйте поверхность ложкой или силиконовой лопаткой.
6. Как приготовить вишневый конфитюр: выложите вишню и сахар в небольшой сотейник. Доведите до кипения и варите примерно 5 минут.
6. Растворите крахмал в холодной воде и влейте тонкой струйкой в вишневую массу, постоянно помешивая.
7. Проварите конфитюр ещё около минуты, пока он не станет гуще. По желанию массу можно взбить блендером для получения более нежной текстуры.
8. Полностью охладите конфитюр и выложите его поверх паштета ровным слоем.
9. Поставьте закуску в холодильник минимум на 2-3 часа. За это время паштет приобретет более плотную текстуру, а конфитюр окончательно застынет.
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