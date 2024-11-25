Самый вкусный печеночный торт без горчинки и комочков: идеальный рецепт от звездного шефа

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
450
Самый вкусный печеночный торт без горчинки и комочков: идеальный рецепт от звездного шефа

Печеночный торт – это блюдо, отлично знакомое каждому из детства. Раньше он присутствовал чуть ли не на всех праздничных столах. А новогоднее застолье вообще не обходилось без этой вкусной и интересной по виду закуски.

Видео дня

Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram предложил вспомнить вкус и технологию приготовления печеночного торта. Он также раскрыл секрет, как создать это блюдо так, чтобы получилось без комочков и горчинки.

Самый вкусный печеночный торт без горчинки и комочков: идеальный рецепт от звездного шефа

Ингредиенты для лепешек на форму d 26 см

  • Куриная печень – 600 г
  • Молоко – 220 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Лук обжаренный – 120 г
  • Мука – 110-120 г
  • Соль
  • Перец
  • Масло растительное – 30 мл

Ингредиенты для начинки

  • Морковь – 300 г
  • Лук – 300 г
  • Плавленый сыр– 200 г
  • Майонез домашний – 350 г

Ингредиенты для майонеза

  • Желтки – 2 шт.
  • Масло растительное – 330 мл
  • Горчица в зернах – 40 г
  • Сметана – 60 г
  • Соль
  • Перец
  • Яблочный уксус/лимонный сок

Способ приготовления

1. Измельчаем морковь и лук и слегка обжариваем: морковь до мягкости, лук – до прозрачности и легкого изменения цвета.

2. Куриную печень перебираем и удаляем соединительную пленку.

Самый вкусный печеночный торт без горчинки и комочков: идеальный рецепт от звездного шефа

3. В кухонном комбайне доводим до однородной массы печень, молоко, яйца и обжаренный лук. Добавляем соль, перец, муку, а в конце – масло. Все смешиваем до однородности.

4. Готовим тоненькие блины на среднем огне, сильно не поджариваем, следим, чтобы края блинов не были слишком тонкими.

5. Обжаренный лук и морковь измельчаем до состояния "икры", добавляем тертый плавленый или твердый сыр и майонез. Делим на количество коржей.

Самый вкусный печеночный торт без горчинки и комочков: идеальный рецепт от звездного шефа

6. Все ингредиенты для майонеза совмещаем в чаше блендера и тщательно взбиваем.

7. Собираем торт.

Самый вкусный печеночный торт без горчинки и комочков: идеальный рецепт от звездного шефа

8. Для декора используем 3 вареных яйца и зелень.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты из печени:

РецептытортВладимир Ярославский

Сейчас мы готовим

Все рецепты