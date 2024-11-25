Самый вкусный печеночный торт без горчинки и комочков: идеальный рецепт от звездного шефа
Печеночный торт – это блюдо, отлично знакомое каждому из детства. Раньше он присутствовал чуть ли не на всех праздничных столах. А новогоднее застолье вообще не обходилось без этой вкусной и интересной по виду закуски.
Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram предложил вспомнить вкус и технологию приготовления печеночного торта. Он также раскрыл секрет, как создать это блюдо так, чтобы получилось без комочков и горчинки.
Ингредиенты для лепешек на форму d 26 см
- Куриная печень – 600 г
- Молоко – 220 мл
- Яйца – 3 шт.
- Лук обжаренный – 120 г
- Мука – 110-120 г
- Соль
- Перец
- Масло растительное – 30 мл
Ингредиенты для начинки
- Морковь – 300 г
- Лук – 300 г
- Плавленый сыр– 200 г
- Майонез домашний – 350 г
Ингредиенты для майонеза
- Желтки – 2 шт.
- Масло растительное – 330 мл
- Горчица в зернах – 40 г
- Сметана – 60 г
- Соль
- Перец
- Яблочный уксус/лимонный сок
Способ приготовления
1. Измельчаем морковь и лук и слегка обжариваем: морковь до мягкости, лук – до прозрачности и легкого изменения цвета.
2. Куриную печень перебираем и удаляем соединительную пленку.
3. В кухонном комбайне доводим до однородной массы печень, молоко, яйца и обжаренный лук. Добавляем соль, перец, муку, а в конце – масло. Все смешиваем до однородности.
4. Готовим тоненькие блины на среднем огне, сильно не поджариваем, следим, чтобы края блинов не были слишком тонкими.
5. Обжаренный лук и морковь измельчаем до состояния "икры", добавляем тертый плавленый или твердый сыр и майонез. Делим на количество коржей.
6. Все ингредиенты для майонеза совмещаем в чаше блендера и тщательно взбиваем.
7. Собираем торт.
8. Для декора используем 3 вареных яйца и зелень.
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