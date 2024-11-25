Печеночный торт – это блюдо, отлично знакомое каждому из детства. Раньше он присутствовал чуть ли не на всех праздничных столах. А новогоднее застолье вообще не обходилось без этой вкусной и интересной по виду закуски.

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Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram предложил вспомнить вкус и технологию приготовления печеночного торта. Он также раскрыл секрет, как создать это блюдо так, чтобы получилось без комочков и горчинки.

Ингредиенты для лепешек на форму d 26 см

Куриная печень – 600 г

Молоко – 220 мл

Яйца – 3 шт.

Лук обжаренный – 120 г

Мука – 110-120 г

Соль

Перец

Масло растительное – 30 мл

Ингредиенты для начинки

Морковь – 300 г

Лук – 300 г

Плавленый сыр– 200 г

Майонез домашний – 350 г

Ингредиенты для майонеза

Желтки – 2 шт.

Масло растительное – 330 мл

Горчица в зернах – 40 г

Сметана – 60 г

Соль

Перец

Яблочный уксус/лимонный сок

Способ приготовления

1. Измельчаем морковь и лук и слегка обжариваем: морковь до мягкости, лук – до прозрачности и легкого изменения цвета.

2. Куриную печень перебираем и удаляем соединительную пленку.

3. В кухонном комбайне доводим до однородной массы печень, молоко, яйца и обжаренный лук. Добавляем соль, перец, муку, а в конце – масло. Все смешиваем до однородности.

4. Готовим тоненькие блины на среднем огне, сильно не поджариваем, следим, чтобы края блинов не были слишком тонкими.

5. Обжаренный лук и морковь измельчаем до состояния "икры", добавляем тертый плавленый или твердый сыр и майонез. Делим на количество коржей.

6. Все ингредиенты для майонеза совмещаем в чаше блендера и тщательно взбиваем.

7. Собираем торт.

8. Для декора используем 3 вареных яйца и зелень.

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