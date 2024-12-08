Печеночный торт – это довольно популярное праздничное блюдо. Но если неправильно приготовить коржи, они могут горчить, что не очень удачно влияет на вкус. Поэтому для того, чтобы получить желаемый результат, воспользуйтесь следующей технологией.

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Идея приготовления самого вкусного печеночного торта на праздничный стол опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instgaram. Используйте начинку на основе сливочного сыра с чесноком и укропом.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

яйца – 2 шт.

пшеничная мука – 3 ст.л.

молоко – 150 мл.

подсолнечное масло – 2 ст.л. (+ для жарки)

соль и перец – по вкусу

лук – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

сливочный творог – 400 г

веточки укропа – 10 шт.

чеснок – 4-5 зубчиков

специи – по вкусу

помидоры и желток по желанию для украшения

Способ приготовления:

1. Помыть в дуршлаге 500 г куриной печени и оставить, чтобы вся жидкость стекла.

2. При необходимости очистить от пленок и лишнего жира. Переложить в чашу блендера и взбить до однородности.

3. Далее положить луковицу и взбить еще раз.

4. В измельченную печень добавить яйца, влить молоко, подсолнечное масло и всыпать муку.

5. Посолить и поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Консистенция должна быть гуще, чем блинное тесто.

6. Разогреть сковороду, смазанную подсолнечным маслом.

7. Блинчики должны быть толщиной примерно 0,5 сантиметров. Жарьте с обеих сторон и выкладывайте на доску или тарелку, чтобы охлаждались.

8. Готовые охлажденные блины смазать намазкой.

9. Для намазки соединить сливочный творог, укроп, чеснок и специи, перемешать.

10. По желанию украсить торт и подавать.

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