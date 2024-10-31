Домашний пирог "Зебра" – идеальный домашний десерт к чаю, кофе, какао. Стоит отметить, что готовится пирог элементарно, стоит всего лишь правильно приготовить тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом пирога "Зебра", с шоколадом, который очень просто и быстро готовится.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Ванильный сахар – 20 г

Молоко – 150 г

Масло без аромата – 150 г

Мука – 300 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Какао – 50 г

Шоколадные дропсы или глазурь

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте сахар и ваниль. Взбейте до пышной пены и добавьте молоко и масло. Перемешайте до однородности. Далее добавьте муку и разрыхлитель. Все перемешайте до однородности.

2. Разделите массу примерно на 2 части. Белой части должно остаться немного больше, поэтому в меньшую добавим какао и шоколад, и все перемешаем.

3. В форму с пергаментом выкладываем наше тесто – ложка белого, ложка шоколадного.

Выпекаем при 180 примерно 40 минут!

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