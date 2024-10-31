Самый вкусный пирог "Зебра" с шоколадом: понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт пирога

Домашний пирог "Зебра" – идеальный домашний десерт к чаю, кофе, какао. Стоит отметить, что готовится пирог элементарно, стоит всего лишь правильно приготовить тесто. 

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Вкусный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом пирога "Зебра", с шоколадом, который очень просто и быстро готовится. 

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Ванильный сахар – 20 г
  • Молоко – 150 г
  • Масло без аромата – 150 г
  • Мука – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Какао – 50 г
  • Шоколадные дропсы или глазурь

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте сахар и ваниль. Взбейте до пышной пены и добавьте молоко и масло. Перемешайте до однородности. Далее добавьте муку и разрыхлитель. Все перемешайте до однородности.

Приготовление теста

2. Разделите массу примерно на 2 части. Белой части должно остаться немного больше, поэтому в меньшую добавим какао и шоколад, и все перемешаем.

Готовое тесто

3. В форму с пергаментом выкладываем наше тесто – ложка белого, ложка шоколадного.

Приготовление пирога

Выпекаем при 180 примерно 40 минут!

Готовый пирог

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