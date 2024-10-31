Самый вкусный пирог "Зебра" с шоколадом: понравится всем
Домашний пирог "Зебра" – идеальный домашний десерт к чаю, кофе, какао. Стоит отметить, что готовится пирог элементарно, стоит всего лишь правильно приготовить тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом пирога "Зебра", с шоколадом, который очень просто и быстро готовится.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 200 г
- Ванильный сахар – 20 г
- Молоко – 150 г
- Масло без аромата – 150 г
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Какао – 50 г
- Шоколадные дропсы или глазурь
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте сахар и ваниль. Взбейте до пышной пены и добавьте молоко и масло. Перемешайте до однородности. Далее добавьте муку и разрыхлитель. Все перемешайте до однородности.
2. Разделите массу примерно на 2 части. Белой части должно остаться немного больше, поэтому в меньшую добавим какао и шоколад, и все перемешаем.
3. В форму с пергаментом выкладываем наше тесто – ложка белого, ложка шоколадного.
Выпекаем при 180 примерно 40 минут!
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