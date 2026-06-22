Домашняя слабосоленая скумбрия – это простая закуска, которая всегда пользуется успехом на столе. Благодаря правильно подобранному маринаду рыба приобретает приятный пряный вкус, остаётся сочной и нежной. Особенность этого рецепта заключается в том, что скумбрия будет готова уже через шесть часов после маринования.

Идея приготовления быстрой маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера radio gulichina в Instagram.

Ингредиенты:

филе скумбрии – 2 тушки (нарезанные кусочками)

вода – 500 мл

соль – 40 г

сахар – 8 г

лавровый лист – 3 шт.

гвоздика – 2 шт.

кориандр – 1/2 ст.л.

душистый и черный перец – 1/2 ст.л.

сухая горчица – 1/2 ст.л.

репчатый лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Налейте воду в кастрюлю и добавьте соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, кориандр, перец и сухую горчицу.

2. Доведите маринад до кипения и проварите 2-3 минуты на слабом огне.

3. Снимите кастрюлю с плиты и полностью остудите жидкость до комнатной температуры.

4. Очистите скумбрию, отделите филе от костей и нарежьте порционными кусочками.

5. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

6. В контейнер или лоток выложите слоями кусочки скумбрии и лук.

7. Залейте рыбу холодным маринадом так, чтобы он полностью её покрывал.

8. Закройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник на 6 часов.

9. После маринования достаньте скумбрию из рассола и подавайте к столу.

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