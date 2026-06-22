Самый вкусный рецепт домашней слабосоленой скумбрии: очень простой маринад
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Домашняя слабосоленая скумбрия – это простая закуска, которая всегда пользуется успехом на столе. Благодаря правильно подобранному маринаду рыба приобретает приятный пряный вкус, остаётся сочной и нежной. Особенность этого рецепта заключается в том, что скумбрия будет готова уже через шесть часов после маринования.
Идея приготовления быстрой маринованной скумбрии опубликована на странице фудблогера radio gulichina в Instagram.
Ингредиенты:
- филе скумбрии – 2 тушки (нарезанные кусочками)
- вода – 500 мл
- соль – 40 г
- сахар – 8 г
- лавровый лист – 3 шт.
- гвоздика – 2 шт.
- кориандр – 1/2 ст.л.
- душистый и черный перец – 1/2 ст.л.
- сухая горчица – 1/2 ст.л.
- репчатый лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Налейте воду в кастрюлю и добавьте соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, кориандр, перец и сухую горчицу.
2. Доведите маринад до кипения и проварите 2-3 минуты на слабом огне.
3. Снимите кастрюлю с плиты и полностью остудите жидкость до комнатной температуры.
4. Очистите скумбрию, отделите филе от костей и нарежьте порционными кусочками.
5. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
6. В контейнер или лоток выложите слоями кусочки скумбрии и лук.
7. Залейте рыбу холодным маринадом так, чтобы он полностью её покрывал.
8. Закройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник на 6 часов.
9. После маринования достаньте скумбрию из рассола и подавайте к столу.
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