Самый вкусный рецепт картофеля с беконом и сыром: готовится за считанные минуты
Для того, чтобы картофель на сковородке получился действительно вкусным, нужно добавить к нему несколько простых компонентов. На этот случай отлично подойдет бекон, а также кусочки сыра. Получится полноценное сытное блюдо на любой случай.
Идея приготовления сытного картофеля с беконом и сыром опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель (отварной) – 700 г
- бекон варено-копченый – 120 г
- лук – 1 шт.
- сливки – 100 г
- плавленый сыр пластинами – 5 шт.
- вода – 100 мл.
- масло – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- сушеный лук – 1 ч.л.
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Нарезать бекон и обжарить до румяности.
2. Добавить нарезанный лук и обжарить до мягкости.
3. Добавить отваренный картофель (подсоленный).
4. Добавить сливки и воду, довести до кипения и протушить несколько минут.
5. Добавить все специи
6. Добавить сыр и хорошо перемешать, пока он расплавится.
