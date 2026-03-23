Для того, чтобы картофель на сковородке получился действительно вкусным, нужно добавить к нему несколько простых компонентов. На этот случай отлично подойдет бекон, а также кусочки сыра. Получится полноценное сытное блюдо на любой случай.

Идея приготовления сытного картофеля с беконом и сыром опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

картофель (отварной) – 700 г

бекон варено-копченый – 120 г

лук – 1 шт.

сливки – 100 г

плавленый сыр пластинами – 5 шт.

вода – 100 мл.

масло – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

сушеный чеснок – 1 ч.л.

сушеный лук – 1 ч.л.

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Нарезать бекон и обжарить до румяности.

2. Добавить нарезанный лук и обжарить до мягкости.

3. Добавить отваренный картофель (подсоленный).

4. Добавить сливки и воду, довести до кипения и протушить несколько минут.

5. Добавить все специи

6. Добавить сыр и хорошо перемешать, пока он расплавится.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: