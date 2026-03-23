Самый вкусный рецепт картофеля с беконом и сыром: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Для того, чтобы картофель на сковородке получился действительно вкусным, нужно добавить к нему несколько простых компонентов. На этот случай отлично подойдет бекон, а также кусочки сыра. Получится полноценное сытное блюдо на любой случай.

Идея приготовления сытного картофеля с беконом и сыром опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель (отварной) – 700 г
  • бекон варено-копченый – 120 г
  • лук – 1 шт.
  • сливки – 100 г
  • плавленый сыр пластинами – 5 шт.
  • вода – 100 мл.
  • масло – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • сушеный лук – 1 ч.л.
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Нарезать бекон и обжарить до румяности.

2. Добавить нарезанный лук и обжарить до мягкости.

3. Добавить отваренный картофель (подсоленный).

4. Добавить сливки и воду, довести до кипения и протушить несколько минут.

5. Добавить все специи

6. Добавить сыр и хорошо перемешать, пока он расплавится.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты