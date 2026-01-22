Печень – очень ценный продукт, который стоит добавить в рацион. Но часто бывает, что после приготовления такое мясо становится горьким и жестким. Для того, чтобы такого не произошло, стоит выполнить одно простое действие.

Идея приготовления нежной тушеной печени на скоовридке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 700 г

молоко – 250 мл.

морковь – 1 большая

соль – 0,5 ч.л.

молотый перец щепотка

сушеный чеснок – 1 ч.л.

густая сметана – 3 ст.л.

плавленый сыр – 1 шт. или крем-сыр – 100 г

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Печень хорошо промыть и замочить в молоке на 30 минут. Это сделает ее максимально нежной.

2. Слить молоко и выложить печень на разогретую сковороду. Жарить около 5 минут.

3. Добавить нарезанную на полоски морковь и жарить еще 5-7 минут на среднем огне.

4. Добавить соль, специи, сметану и плавленый или крем-сыр.

5. Хорошо перемешать.

6. Влить воду и тушить на медленном огне еще 5 минут.

