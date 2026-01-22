Самый вкусный рецепт тушеной печени: что сделать, чтобы мясо не горчило
Печень – очень ценный продукт, который стоит добавить в рацион. Но часто бывает, что после приготовления такое мясо становится горьким и жестким. Для того, чтобы такого не произошло, стоит выполнить одно простое действие.
Идея приготовления нежной тушеной печени на скоовридке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 700 г
- молоко – 250 мл.
- морковь – 1 большая
- соль – 0,5 ч.л.
- молотый перец щепотка
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- густая сметана – 3 ст.л.
- плавленый сыр – 1 шт. или крем-сыр – 100 г
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Печень хорошо промыть и замочить в молоке на 30 минут. Это сделает ее максимально нежной.
2. Слить молоко и выложить печень на разогретую сковороду. Жарить около 5 минут.
3. Добавить нарезанную на полоски морковь и жарить еще 5-7 минут на среднем огне.
4. Добавить соль, специи, сметану и плавленый или крем-сыр.
5. Хорошо перемешать.
6. Влить воду и тушить на медленном огне еще 5 минут.
