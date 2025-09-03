Самый вкусный салат из капусты, моркови и перца на зиму: настоящее "лето в банке"
С наступлением сезона консервации хозяйки ищут проверенные рецепты, которые позволят зимой открыть банку и почувствовать вкус лета. Овощные салаты – одна из самых популярных заготовок, ведь они сочетают простоту приготовления и пользу. Особенно вкусным получается салат из капусты, моркови и болгарского перца. Он яркий, ароматный и станет универсальной закуской к любому блюду. Такой рецепт точно станет фаворитом в зимних запасах.
Рецепт овощного салата на зиму опубликован на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 5 кг.
- болгарский перец – 1,5 кг.
- морковь – 1 кг.
- лук – 1 кг.
- сахар – 400 г
- соль – 100 г
- уксус (9%) – 500 мл.
- масло – 500 мл.
Способ приготовления:
1. Подготовить овощи: капусту тонко нашинковать, морковь натереть или нарезать соломкой, перец измельчить полосками, а лук – полукольцами.
2. В большой миске все смешать с солью, сахаром, уксусом и растительным маслом.
3. Важно хорошо вымешать, чтобы овощи пустили сок и равномерно пропитались маринадом.
4. Далее смесь разложить по стерильным банкам, оставляя сверху 1-2 см свободного места.
5. Прикрыть крышками (не закручивая) и поставить банки в большую кастрюлю, дно которой застелить полотенцем.
6. Залить горячей водой почти до конца и стерилизовать 35-40 минут с момента закипания.
7. После этого банки закрутить, перевернуть вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.
