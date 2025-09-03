Самый вкусный салат из капусты, моркови и перца на зиму: настоящее "лето в банке"

С наступлением сезона консервации хозяйки ищут проверенные рецепты, которые позволят зимой открыть банку и почувствовать вкус лета. Овощные салаты – одна из самых популярных заготовок, ведь они сочетают простоту приготовления и пользу. Особенно вкусным получается салат из капусты, моркови и болгарского перца. Он яркий, ароматный и станет универсальной закуской к любому блюду. Такой рецепт точно станет фаворитом в зимних запасах.

Рецепт овощного салата на зиму опубликован на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 5 кг.
  • болгарский перец – 1,5 кг.
  • морковь – 1 кг.
  • лук – 1 кг.
  • сахар – 400 г
  • соль – 100 г
  • уксус (9%) – 500 мл.
  • масло – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Подготовить овощи: капусту тонко нашинковать, морковь натереть или нарезать соломкой, перец измельчить полосками, а лук – полукольцами.

2. В большой миске все смешать с солью, сахаром, уксусом и растительным маслом.

3. Важно хорошо вымешать, чтобы овощи пустили сок и равномерно пропитались маринадом.

4. Далее смесь разложить по стерильным банкам, оставляя сверху 1-2 см свободного места.

5. Прикрыть крышками (не закручивая) и поставить банки в большую кастрюлю, дно которой застелить полотенцем.

6. Залить горячей водой почти до конца и стерилизовать 35-40 минут с момента закипания.

7. После этого банки закрутить, перевернуть вверх дном и хорошо укутать до полного остывания.

