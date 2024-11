Невозможно перечислить все рецепты салатов, существующих в мире. Но, как правило, мы выбираем для себя только те, что больше всего приходятся нам по вкусу. Мы готовим их для родных, а также делимся рецептами с друзьями.

Об одном из таких салатов в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home. Блюдо не имеет названия, но, по словам кулинара, этот салат самый вкусный из всех с добавлением моркови по-корейски и курицы.

Ингредиенты

Кукуруза – ½ банки

Морковь по-корейски – 200 гр

Яйца – 3-4 шт

Огурцы – 5 шт

Куриное филе – 1 шт

Соль

Перец

Майонез\йогурт

Способ приготовления

1. Выложить в глубокую емкость отцеженную кукурузу и морковь по-корейски.

2. Яйца нарезать кубиками и добавить в общую массу.

3. Курицу отвариваем, запекаем или обжариваем.

4. Огурцы и курицу нарезаем полосками.

5. Добавляем майонез или йогурт и тщательно перемешиваем.

6. Доводим по вкусу специями и подаем на стол.

