Самый вкусный салат с курицей и морковью по-корейски: что приготовить на Новый год 2025
Невозможно перечислить все рецепты салатов, существующих в мире. Но, как правило, мы выбираем для себя только те, что больше всего приходятся нам по вкусу. Мы готовим их для родных, а также делимся рецептами с друзьями.
Об одном из таких салатов в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home. Блюдо не имеет названия, но, по словам кулинара, этот салат самый вкусный из всех с добавлением моркови по-корейски и курицы.
Ингредиенты
- Кукуруза – ½ банки
- Морковь по-корейски – 200 гр
- Яйца – 3-4 шт
- Огурцы – 5 шт
- Куриное филе – 1 шт
- Соль
- Перец
- Майонез\йогурт
Способ приготовления
1. Выложить в глубокую емкость отцеженную кукурузу и морковь по-корейски.
2. Яйца нарезать кубиками и добавить в общую массу.
3. Курицу отвариваем, запекаем или обжариваем.
4. Огурцы и курицу нарезаем полосками.
5. Добавляем майонез или йогурт и тщательно перемешиваем.
6. Доводим по вкусу специями и подаем на стол.
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