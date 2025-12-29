Тушеная картошка – вкусное домашнее блюдо, которое часто готовят в украинских семьях. Это очень быстро и сытно. Для того, чтобы результат получился действительно удачным, нужно выбрать правильное мясо.

Идея приготовления вкусной тушеной картошки с мясом опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

свиной балык – 400-500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1–2 шт.

картофель – 6 шт.

томатный соус

приправа 10 овощей

укроп/петрушка

масло для жарки

горячая вода

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать средними кусочками и обжарить на разогретом растительном масле до румяной корочки.

2. К мясу положить нарезанный лук и морковь.

3. Обжарить несколько минут до мягкости.

4 Картофель очистить и нарезать крупными кусочками.

5. В отдельной миске смешать томатный соус, воду и приправу 10 овощей. Заливка должна быть насыщенной, но не густой.

6. В глиняный горшок переложить картофель и обжаренное мясо с овощами, хорошо перемешать.

7. Вылить заливку и добавить горячую воду так, чтобы жидкость почти полностью покрывала картофель.

8. Накрыть горшок крышкой и поставить в духовку.

9. Запекать при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут, до мягкости мяса и картофеля.

10. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной петрушкой, дать настояться 5 минут и подавать к столу.

