Самый вкусный тушеный картофель: с каким мясом лучше всего приготовить
Тушеная картошка – вкусное домашнее блюдо, которое часто готовят в украинских семьях. Это очень быстро и сытно. Для того, чтобы результат получился действительно удачным, нужно выбрать правильное мясо.
Идея приготовления вкусной тушеной картошки с мясом опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной балык – 400-500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1–2 шт.
- картофель – 6 шт.
- томатный соус
- приправа 10 овощей
- укроп/петрушка
- масло для жарки
- горячая вода
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать средними кусочками и обжарить на разогретом растительном масле до румяной корочки.
2. К мясу положить нарезанный лук и морковь.
3. Обжарить несколько минут до мягкости.
4 Картофель очистить и нарезать крупными кусочками.
5. В отдельной миске смешать томатный соус, воду и приправу 10 овощей. Заливка должна быть насыщенной, но не густой.
6. В глиняный горшок переложить картофель и обжаренное мясо с овощами, хорошо перемешать.
7. Вылить заливку и добавить горячую воду так, чтобы жидкость почти полностью покрывала картофель.
8. Накрыть горшок крышкой и поставить в духовку.
9. Запекать при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут, до мягкости мяса и картофеля.
10. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной петрушкой, дать настояться 5 минут и подавать к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: