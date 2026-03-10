Самый вкусный тушеный картофель с курицей и сливочным сыром: как приготовить
Тушеная картошка – сытное и очень простое в приготовлении блюдо. Для рецепта используйте сочное куриное филе, а также крем-сыр. Просто протушите все и используйте для любого приема пищи.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля с курицей и сливочным сыром опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 6-8 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- филе бедра – 400 г
- сливочный сыр – 1 упаковка
- приправа 10 овощей
- соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. В кастрюле с толстым дном на растительном масле обжарить курятину, посолить.
2. Добавить морковь и лук.
3. Жарить все до мягкости овощей минут 10.
4. Тем временем нарезать картофель мелким кубиком и добавить в кастрюлю.
5. Перемешать и готовить еще минут 10.
6. Далее крем сыр, залить все водой.
7. Перемешать и тушить до готовности.
8. За минут 5 до окончания добавить приправу 10 овощей.
9. Посыпать зеленью.
