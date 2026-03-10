Тушеная картошка – сытное и очень простое в приготовлении блюдо. Для рецепта используйте сочное куриное филе, а также крем-сыр. Просто протушите все и используйте для любого приема пищи.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля с курицей и сливочным сыром опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6-8 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

филе бедра – 400 г

сливочный сыр – 1 упаковка

приправа 10 овощей

соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном на растительном масле обжарить курятину, посолить.

2. Добавить морковь и лук.

3. Жарить все до мягкости овощей минут 10.

4. Тем временем нарезать картофель мелким кубиком и добавить в кастрюлю.

5. Перемешать и готовить еще минут 10.

6. Далее крем сыр, залить все водой.

7. Перемешать и тушить до готовности.

8. За минут 5 до окончания добавить приправу 10 овощей.

9. Посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: