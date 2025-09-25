Самый вкусный вафельный торт с орешками: готовится 10 минут

Самый вкусный торт – вафельный. В классическом варианте десерт готовится просто со сгущенным молоком, но для более нежного вкуса можно сделать крем из сгущенного молока и сливочного масла.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с кремом, орешками и шоколадом. 

Ингредиенты:

  • Вафельные коржи 1 упаковка (7-10 шт)
  • Сгущенное молоко 1 банка (380 г)
  • Сливочное масло 150 г (комнатной температуры)
  • Жареный арахис 150 г (измельченный, но не в пыль, чтобы хрустело)
  • Молочный шоколад 100 г (растопленный)

Способ приготовления: 

1. Крем: взбиваем мягкое масло со сгущенным молоком до однородного крема.

2. Измельчаем жареный арахис (можно скалкой в пакете, чтобы остались кусочки).

3. Соберите торт слоями: вафельный корж, крем, посыпка из орешков и снова слой за слоем. Сверху смазываем кремом, поливаем растопленным молочным шоколадом и щедро посыпаем орешками.

4. Даем настояться в холодильнике 2-3 часа (или оставить на ночь).

