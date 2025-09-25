Самый вкусный вафельный торт с орешками: готовится 10 минут
Самый вкусный торт – вафельный. В классическом варианте десерт готовится просто со сгущенным молоком, но для более нежного вкуса можно сделать крем из сгущенного молока и сливочного масла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с кремом, орешками и шоколадом.
Ингредиенты:
- Вафельные коржи 1 упаковка (7-10 шт)
- Сгущенное молоко 1 банка (380 г)
- Сливочное масло 150 г (комнатной температуры)
- Жареный арахис 150 г (измельченный, но не в пыль, чтобы хрустело)
- Молочный шоколад 100 г (растопленный)
Способ приготовления:
1. Крем: взбиваем мягкое масло со сгущенным молоком до однородного крема.
2. Измельчаем жареный арахис (можно скалкой в пакете, чтобы остались кусочки).
3. Соберите торт слоями: вафельный корж, крем, посыпка из орешков и снова слой за слоем. Сверху смазываем кремом, поливаем растопленным молочным шоколадом и щедро посыпаем орешками.
4. Даем настояться в холодильнике 2-3 часа (или оставить на ночь).
