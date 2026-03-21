Самый вкусный весенний салат с редисом и зеленым луком: заправляется сметаной
Свежая редиска и зеленый лук – любимое сочетание для салата в период весны. Очень вкусно подавать с жареным картофелем или пюре. А заправить лучше всего не майонезом, а именно сметаной.
Идея приготовления вкусного весеннего салата опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- зеленый лук
- огурец
- редиска
- сметана
- соль
Способ приготовления:
1. Зеленый лук измельчить.
2. Огурец нарезать полукольцами.
3. Редиску нарезать кольцами.
4. Салат заправить сметаной.
5. Посолить.
6. Хорошо вымешать.
