Самый вкусный весенний салат с редисом и зеленым луком: заправляется сметаной

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
150
Свежая редиска и зеленый лук – любимое сочетание для салата в период весны. Очень вкусно подавать с жареным картофелем или пюре. А заправить лучше всего не майонезом, а именно сметаной.

Идея приготовления вкусного весеннего салата опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • зеленый лук
  • огурец
  • редиска
  • сметана
  • соль

Способ приготовления:

1. Зеленый лук измельчить.

2. Огурец нарезать полукольцами.

3. Редиску нарезать кольцами.

4. Салат заправить сметаной.

5. Посолить.

6. Хорошо вымешать.

