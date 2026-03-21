Свежая редиска и зеленый лук – любимое сочетание для салата в период весны. Очень вкусно подавать с жареным картофелем или пюре. А заправить лучше всего не майонезом, а именно сметаной.

Идея приготовления вкусного весеннего салата опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

зеленый лук

огурец

редиска

сметана

соль

Способ приготовления:

1. Зеленый лук измельчить.

2. Огурец нарезать полукольцами.

3. Редиску нарезать кольцами.

4. Салат заправить сметаной.

5. Посолить.

6. Хорошо вымешать.

