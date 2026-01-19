Самый вкусный яблочный пирог "Невидимка" из 90% начинки: делимся десертом домашнего десерта

Самый вкусный яблочный пирог 'Невидимка' из 90% начинки: делимся десертом домашнего десерта

Яблочный пирог – лучший десерт на любой случай. Ко всему, для приготовления таких десертов даже может не понадобится тесто, достаточно даже просто одних яблок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного яблочного пирога "Невидимка".

Ингредиенты:

  • Яблоки очищенные 1,5 кг(кислые или кисло-сладкие сорта);
  • Масло(мягкое) 170 г
  • Яйца 3 шт.
  • Ванильный сахар 1 ст.л.
  • Сахар 150 г
  • Сметана 170 г
  • Йогурт 100 г
  • Мука 280 г
  • Разрыхлитель 10 г
  • Для посыпки 2-3 ст.л сахара + корица 

Способ приготовления: 

1. Взбейте мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Добавьте сметану и йогурт. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной массы — получится мягкое тесто.

2. Добавьте в тесто очищенные яблоки, нарезанные тонкими ломтиками. Перемешайте тщательно.

3. Форму диаметром примерно 24 см выстелите бумагой для выпекания. Смазать маслом и выложить тесто, посыпать сверху сахаром и корицей. Выпекать при 180°C около 50 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной палочкой. Если тесто еще влажное — накройте фольгой и допекайте еще 10 минут.

Подавайте с мороженным!

