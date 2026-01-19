Самый вкусный яблочный пирог "Невидимка" из 90% начинки: делимся десертом домашнего десерта
Яблочный пирог – лучший десерт на любой случай. Ко всему, для приготовления таких десертов даже может не понадобится тесто, достаточно даже просто одних яблок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного яблочного пирога "Невидимка".
Ингредиенты:
- Яблоки очищенные 1,5 кг(кислые или кисло-сладкие сорта);
- Масло(мягкое) 170 г
- Яйца 3 шт.
- Ванильный сахар 1 ст.л.
- Сахар 150 г
- Сметана 170 г
- Йогурт 100 г
- Мука 280 г
- Разрыхлитель 10 г
- Для посыпки 2-3 ст.л сахара + корица
Способ приготовления:
1. Взбейте мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Добавьте сметану и йогурт. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной массы — получится мягкое тесто.
2. Добавьте в тесто очищенные яблоки, нарезанные тонкими ломтиками. Перемешайте тщательно.
3. Форму диаметром примерно 24 см выстелите бумагой для выпекания. Смазать маслом и выложить тесто, посыпать сверху сахаром и корицей. Выпекать при 180°C около 50 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной палочкой. Если тесто еще влажное — накройте фольгой и допекайте еще 10 минут.
Подавайте с мороженным!
