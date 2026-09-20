Самый вкусный яблочный штрудель с орешками: рецепт ароматной осенней выпечки к чаю

Осень – лучшее время для приготовления вкусной, ароматной выпечки из яблок, груш. Тесто для таких десертов можно приготовить взять песочное, слоеное, фило, просто лаваш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного яблочного штруделя, который готовится очень легко.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука 130 г

Вода 50 г

Масло 5 г

Желток 1 шт.

Для начинки:

Яблоки 3 шт.

Изюм 50 г

Панировочные сухари 50 г

Лимонный сок

Сахар 1 ст. л.

Сливочное масло

Желток

Способ приготовления:

1. Для теста: смешаем все ингредиенты вместе. Чтобы тесто было эластичным, его нужно хорошо вымесить. Миксером минимум 10 минут. Может понадобиться немного больше муки, это зависит от содержания белка. Но не более 30 г. И дадим тесту постоять минимум 1 час.

2. Для начинки: яблоки очищаем и нарезаем тоненькими ломтиками. Добавляем сахар и лимонный сок. Также по желанию можно добавить корицу. Ложку сливочного масла растапливаем и обжариваем сухари до румяности. Добавляем к яблокам. Затем — запаренный изюм.

3. Тесто раскатываем как можно тоньше. Можно помочь себе руками, растянув его, далее выкладываем начинку на одну сторону, подворачиваем края и щедро смазываем сливочным маслом. Скручиваем штрудель, смазываем желтком и выпекаем при 180 С примерно полчаса. Посыпаем сахарной пудрой (сам штрудель не очень сладкий) и подаем.

Подавайте с мороженым!

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