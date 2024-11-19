Сельдь в горчично-медовом соусе, с луком и уксусом: рецепт вкусной и полезной закуски

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
1,0 т.
Рецепт сельди

Сельдь – одна из самых полезных и вкусных видов рыбы. В селедке в среднем 19-20 г белка – это очень хорошее соотношение. Также сельдь, как и любая рыба, содержит в большом количестве омега-3 жирные кислоты, которые защищают сердце и сосуды, полезны при заболеваниях кожи и вообще должны быть частью любой сбалансированного питания. Ее можно самостоятельно солить, а также делать из нее форшмак, салаты, бутерброды.

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с горчицей, медом и уксусом.

Рецепт сельди

Ингредиенты:

  • сельдь
  • репчатый лук – 100 г
  • горчица в зернах – 50 г
  • горчица острая – 30 г
  • растительное масло – 100 мл
  • столовый уксус 9% – 30 мл
  • мед – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • молотая куркума – 0,5 ч. л.
  • укроп – 2-3 веточки
  • зеленый лук – 2-3 пера

Способ приготовления:

1. Сельдь разберите на и порежьте на порционные кусочки.

Филе сельди

2. В глубокой посуде соединим 2 вида горчицы, растительное масло без запаха и столовый 9% уксус.

Соус для рыбы

3. Репчатый лук очистите, порежьте тонкими полукольцами. Перья зеленого лука моем, порежем колечками и добавьте 2 вида лука в маринад. Свежий укроп помоем, сушим, мелко режим вместе с веточками, добавим к остальным ингредиентам, добавьте молотую куркуму и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы крупинки соли полностью растворились.

Приготовление сельди в соусе

4. Добавьте кусочки сельди в готовый горчичный соус. Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы рыба полностью покрылась маринадом. Накройте посуду герметичной крышкой или пищевой пленкой и поставьте закуску в холодильник не менее, чем на 8 часов.

Готовая сельдь

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