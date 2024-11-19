Сельдь – одна из самых полезных и вкусных видов рыбы. В селедке в среднем 19-20 г белка – это очень хорошее соотношение. Также сельдь, как и любая рыба, содержит в большом количестве омега-3 жирные кислоты, которые защищают сердце и сосуды, полезны при заболеваниях кожи и вообще должны быть частью любой сбалансированного питания. Ее можно самостоятельно солить, а также делать из нее форшмак, салаты, бутерброды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с горчицей, медом и уксусом.

Ингредиенты:

сельдь

репчатый лук – 100 г

горчица в зернах – 50 г

горчица острая – 30 г

растительное масло – 100 мл

столовый уксус 9% – 30 мл

мед – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

молотая куркума – 0,5 ч. л.

укроп – 2-3 веточки

зеленый лук – 2-3 пера

Способ приготовления:

1. Сельдь разберите на и порежьте на порционные кусочки.

2. В глубокой посуде соединим 2 вида горчицы, растительное масло без запаха и столовый 9% уксус.

3. Репчатый лук очистите, порежьте тонкими полукольцами. Перья зеленого лука моем, порежем колечками и добавьте 2 вида лука в маринад. Свежий укроп помоем, сушим, мелко режим вместе с веточками, добавим к остальным ингредиентам, добавьте молотую куркуму и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы крупинки соли полностью растворились.

4. Добавьте кусочки сельди в готовый горчичный соус. Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы рыба полностью покрылась маринадом. Накройте посуду герметичной крышкой или пищевой пленкой и поставьте закуску в холодильник не менее, чем на 8 часов.

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