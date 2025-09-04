Видео дня
Сельдь в томатном соусе с луком: рецепт самой вкусной закуски, которая понравится всем
Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть в виде форшмака, а также делать из нее салаты. Еще это лучший продукт для бутербродов, а также ее можно самостоятельно солить, мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной сельди с томатным соусом, луком и специями.
Ингредиенты:
- сельдь
- лук
Для соуса:
- сахар 70 г
- лавровый лист 3 шт.
- перец
- соль 1 ст. л
- уксус 100 мл
- масло 100 мл
- томатный соус 400 г
Способ приготовления:
1. Соус: все смешайте и доведите до кипения. Охладите до комнатной температуры.
2. Лук порежьте полукольцами.
3. Сельдь очистите, помойте и обсушите. Порежьте на кусочки.
4. На дно кастрюли кладем лук, далее слой сельди и заливаем соусом. На ночь ставим в холодильник!
