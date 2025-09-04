Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть в виде форшмака, а также делать из нее салаты. Еще это лучший продукт для бутербродов, а также ее можно самостоятельно солить, мариновать.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной сельди с томатным соусом, луком и специями.

Ингредиенты:

сельдь

лук

Для соуса:

сахар 70 г

лавровый лист 3 шт.

перец

соль 1 ст. л

уксус 100 мл

масло 100 мл

томатный соус 400 г

Способ приготовления:

1. Соус: все смешайте и доведите до кипения. Охладите до комнатной температуры.

2. Лук порежьте полукольцами.

3. Сельдь очистите, помойте и обсушите. Порежьте на кусочки.

4. На дно кастрюли кладем лук, далее слой сельди и заливаем соусом. На ночь ставим в холодильник!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: