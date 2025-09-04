Сельдь в томатном соусе с луком: рецепт самой вкусной закуски, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
564
Рецепт закуски

Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть в виде форшмака, а также делать из нее салаты. Еще это лучший продукт для бутербродов, а также ее можно самостоятельно солить, мариновать.

Как вкусно приготовить сельдь

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной сельди с томатным соусом, луком и специями. 

Ингредиенты: 

  • сельдь
  • лук 

Для соуса:

  • сахар 70 г
  • лавровый лист 3 шт. 
  • перец
  • соль 1 ст. л
  • уксус 100 мл
  • масло 100 мл
  • томатный соус 400 г 

Способ приготовления: 

1. Соус: все смешайте и доведите до кипения. Охладите до комнатной температуры.

Томатный соус

2. Лук порежьте полукольцами.

Приготовление закуски

3. Сельдь очистите, помойте и обсушите. Порежьте на кусочки.

Сельдь с луком

4. На дно кастрюли кладем лук, далее слой сельди и заливаем соусом. На ночь ставим в холодильник!

Готовая закуска

