Селедка в майонезе с луком: простой рецепт закуски за 5 минут

Сельдь в майонезе – простая закуска, которую можно быстро приготовить из нескольких доступных продуктов. Она хорошо сочетается с картофелем, хлебом и другими домашними гарнирами. Для более выразительного вкуса к сельди добавляют лук и зернистую горчицу. После короткого маринования закуска становится более ароматной и насыщенной.

Идея приготовления сельди в майонезе опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

филе слабосоленой сельди – 350 г

лук – 1 крупная головка

майонез – 2 ст.л.

зернистая горчица – 1 ст.л.

кориандр – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить все ингредиенты. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Если он очень острый, его можно оставить на несколько минут после нарезки, чтобы вкус стал мягче.

2. Филе слабосоленой сельди нарежьте небольшими кусочками примерно одинакового размера. Переложите рыбу и лук в глубокую миску.

3. Добавьте майонез и зернистую горчицу. Посолите, поперчите и по желанию добавьте немного молотого кориандра. Аккуратно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл кусочки сельди и лук.

4. Накройте миску и поставьте закуску в холодильник примерно на 1-2 часа. За это время сельдь промаринуется, а лук пропитается соусом.

5. Готовую сельдь в майонезе можно подавать с отварным или запеченным картофелем. Также эта закуска хорошо сочетается с ломтиком свежего хлеба.

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