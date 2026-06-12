Сендвичи из кабачков с вкусной начинкой: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,5 т.
Сендвичи из кабачков с вкусной начинкой: делимся рецептом
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Кабачки – идеальные овощи для жарки и запекания. Готовить из них можно вкусные закуски, салаты, рулеты, рагу.

Сендвичи из кабачков с вкусной начинкой: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сендвичей из кабачков, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • кабачок 1 шт.
  • плавленый сырок 1 шт.
  • яйцо вареное 1 шт.
  • помидор 1 крупный
  • чеснок 1-2 зуб. 
  • майонез или крем сыр
  • яйца для кляра
  • мука
  • панировка
  • укроп
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачок нарезать кольцами, посолить, отставить на 10 минут. 

Сендвичи из кабачков с вкусной начинкой: делимся рецептом

2. Для начинки, плавленый сыр, яйцо натираем на мелкой терке, соединяем в миске, добавляем нарезанный кубиками помидор, мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез (или крем сыр), хорошо перемешиваем.

Сендвичи из кабачков с вкусной начинкой: делимся рецептом

3. С кабачков сливаем воду, обваливаем сначала в муке, потом в кляре из яиц, тогда в панировке.

Сендвичи из кабачков с вкусной начинкой: делимся рецептом

4. Выкладываем на предварительно разогретую сковородку кабачки, жарим с 2-х сторон, при средней температуре до золотистой корочки. Далее выкладываем начинку на кабачок, сверху накрываем другим и готово!

Сендвичи из кабачков с вкусной начинкой: делимся рецептом

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