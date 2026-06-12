Сендвичи из кабачков с вкусной начинкой: делимся рецептом
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Кабачки – идеальные овощи для жарки и запекания. Готовить из них можно вкусные закуски, салаты, рулеты, рагу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сендвичей из кабачков, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- кабачок 1 шт.
- плавленый сырок 1 шт.
- яйцо вареное 1 шт.
- помидор 1 крупный
- чеснок 1-2 зуб.
- майонез или крем сыр
- яйца для кляра
- мука
- панировка
- укроп
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезать кольцами, посолить, отставить на 10 минут.
2. Для начинки, плавленый сыр, яйцо натираем на мелкой терке, соединяем в миске, добавляем нарезанный кубиками помидор, мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез (или крем сыр), хорошо перемешиваем.
3. С кабачков сливаем воду, обваливаем сначала в муке, потом в кляре из яиц, тогда в панировке.
4. Выкладываем на предварительно разогретую сковородку кабачки, жарим с 2-х сторон, при средней температуре до золотистой корочки. Далее выкладываем начинку на кабачок, сверху накрываем другим и готово!
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