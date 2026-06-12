Кабачки – идеальные овощи для жарки и запекания. Готовить из них можно вкусные закуски, салаты, рулеты, рагу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сендвичей из кабачков, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

кабачок 1 шт.

плавленый сырок 1 шт.

яйцо вареное 1 шт.

помидор 1 крупный

чеснок 1-2 зуб.

майонез или крем сыр

яйца для кляра

мука

панировка

укроп

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезать кольцами, посолить, отставить на 10 минут.

2. Для начинки, плавленый сыр, яйцо натираем на мелкой терке, соединяем в миске, добавляем нарезанный кубиками помидор, мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез (или крем сыр), хорошо перемешиваем.

3. С кабачков сливаем воду, обваливаем сначала в муке, потом в кляре из яиц, тогда в панировке.

4. Выкладываем на предварительно разогретую сковородку кабачки, жарим с 2-х сторон, при средней температуре до золотистой корочки. Далее выкладываем начинку на кабачок, сверху накрываем другим и готово!

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