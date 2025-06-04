Молодая капуста – настоящий суперфуд лета. Овощ очень полезный и сочный. Из него можно приготовить разнообразные салаты, супы, а также вкусные стейки.

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Идея приготовления вкусных стейков из капусты опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

капуста (молодая)

фарш

перец болгарский

морковь

лук

томатная паста

помидоры

сыр

паприка, кориандр, базилик, орегано

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать капусту на стейки толщиной около 2 сантиметров.

2. Обжарить их с обеих сторон на растительном масле по 2 минуты (в процессе посолить и поперчить).

3. Выложить на противень.

4. Нарезать мелким кубиком лук, морковь и перец.

5. Обжарить до легкой мягкости.

6. Добавить фарш, жарить минут 5-7.

7. Добавить паприку, кориандр, базилик, орегано, томатную пасту.

8. Перемешиваем, добавляем нарезанные мелким кубиком помидоры и готовим до испарения жидкости.

9. Выложить фарш на капустные стейки, сверху сыр и готовить в духовке при температуре 190 градусов 15-20 минут.

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