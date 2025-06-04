Сезон молодой капусты в разгаре: делимся рецептом вкусных стейков из сезонного овоща
Молодая капуста – настоящий суперфуд лета. Овощ очень полезный и сочный. Из него можно приготовить разнообразные салаты, супы, а также вкусные стейки.
Идея приготовления вкусных стейков из капусты опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- капуста (молодая)
- фарш
- перец болгарский
- морковь
- лук
- томатная паста
- помидоры
- сыр
- паприка, кориандр, базилик, орегано
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать капусту на стейки толщиной около 2 сантиметров.
2. Обжарить их с обеих сторон на растительном масле по 2 минуты (в процессе посолить и поперчить).
3. Выложить на противень.
4. Нарезать мелким кубиком лук, морковь и перец.
5. Обжарить до легкой мягкости.
6. Добавить фарш, жарить минут 5-7.
7. Добавить паприку, кориандр, базилик, орегано, томатную пасту.
8. Перемешиваем, добавляем нарезанные мелким кубиком помидоры и готовим до испарения жидкости.
9. Выложить фарш на капустные стейки, сверху сыр и готовить в духовке при температуре 190 градусов 15-20 минут.
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