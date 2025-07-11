Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом
Шакшука – ароматная яичница, которая готовится с добавлением различных летних овощей и зелени. Особенно вкусно использовать домашние помидоры.
Идея приготовления шакшуки с домашними помидорами опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- спелые помидоры – 3 шт.
- красный перец – 0,5 шт.
- лук – 1 шт.
- колбаска или кусочек мяса (по вкусу)
- сахар – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- яйца – 2-3 шт.
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Нарезать лук и колбасу (или мясо).
2. Обжарить на сковородке до золотистого цвета.
3. Помидоры ошпарить, снять кожицу, нарезать кубиком.
4. Добавить помидоры к луку с колбаской, тушить 10 минут.
5. Добавить нарезанный красный перец, соль и чайную ложку сахара.
6. Когда все хорошо протушится, сделать углубление и взбить яйца.
7. Немножко подсолить яйца сверху, накрыть крышкой и держать 3 минуты.
8. Посыпать зеленью.
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