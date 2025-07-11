Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
195
Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом

Шакшука – ароматная яичница, которая готовится с добавлением различных летних овощей и зелени. Особенно вкусно использовать домашние помидоры.

Идея приготовления шакшуки с домашними помидорами опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.

Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом

Ингредиенты:

  • спелые помидоры – 3 шт.
  • красный перец – 0,5 шт.
  • лук – 1 шт.
  • колбаска или кусочек мяса (по вкусу)
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • яйца – 2-3 шт.
  • зелень – для подачи

Способ приготовления:

Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом

1. Нарезать лук и колбасу (или мясо).

2. Обжарить на сковородке до золотистого цвета.

Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом

3. Помидоры ошпарить, снять кожицу, нарезать кубиком.

Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом

4. Добавить помидоры к луку с колбаской, тушить 10 минут.

Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом

5. Добавить нарезанный красный перец, соль и чайную ложку сахара.

Шакшука со свежей зеленью и ароматными домашними помидорами: обязательно приготовьте этим летом

6. Когда все хорошо протушится, сделать углубление и взбить яйца.

7. Немножко подсолить яйца сверху, накрыть крышкой и держать 3 минуты.

8. Посыпать зеленью.

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