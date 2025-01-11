Шарики из сливочного сыра с виноградом: вкусная и легкая закуска
Если за время рождественско-новогодних праздников вам надоели сложные в приготовлении блюда, стоит обратить внимание на различные закуски. Обычно они готовятся довольно легко и быстро и простых ингредиентов.
Например, фудблогер Валерия Велигура в Instagram представила рецепт довольно интересной закуски. Речь идет о сырных шариках с виноградом, которые будут идеально подходить к вину.
Ингредиенты
- Крем-сыр– 250 гр
- Твердый сыр – 100 гр
- Цедра цитруса – 1 шт
- Виноград – 13 шт
- Орешки – 60 гр
Способ приготовления
1. Холодный крем-сыр сочетаем с холодным мелко натертым сыром, цедру цитрусовых и тщательно перемешиваем.
2. Отделяем 25 гр от общей массы и формируем шарики, закладывая внутрь виноград.
3. Накрываем шарики пленкой и убираем в холодильник на несколько часов или ночью.
4. Перед подачей обваливаем в измельченных орешках и смакуемся с медом.
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