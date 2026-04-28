Если вы хотите приготовить сочные куриные крылышки, лучше всего их запекать в духовке или же просто на мангале. Перед этим их нужно обязательно хорошо замариновать, чтобы мясо было сочным.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного шашлыка из куриных крылышек, которые готовятся на раз два.

Ингредиенты:

крылья

Маринад:

апельсиновый сок

цедра апельсина

соевый соус

сладкая горчица

мед

имбирь

паприка

Способ приготовления:

1. Крылья режем пополам.

2. Смешайте все ингредиенты для маринада, замаринуйте крылья, маринуйте 1 час.

3. Нанизываем крылья на шампуры, заворачиваем в фольгу — и на мангал.

4. Затем снимаем фольгу, смазываем соусом и делаем аппетитную корочку.

