Шашлык из куриных крылышек в глазури: мясо получится очень сочным
Если вы хотите приготовить сочные куриные крылышки, лучше всего их запекать в духовке или же просто на мангале. Перед этим их нужно обязательно хорошо замариновать, чтобы мясо было сочным.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного шашлыка из куриных крылышек, которые готовятся на раз два.
Ингредиенты:
- крылья
Маринад:
- апельсиновый сок
- цедра апельсина
- соевый соус
- сладкая горчица
- мед
- имбирь
- паприка
Способ приготовления:
1. Крылья режем пополам.
2. Смешайте все ингредиенты для маринада, замаринуйте крылья, маринуйте 1 час.
3. Нанизываем крылья на шампуры, заворачиваем в фольгу — и на мангал.
4. Затем снимаем фольгу, смазываем соусом и делаем аппетитную корочку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: