Шашлык из куриных крылышек в глазури: мясо получится очень сочным

Ирина Мельниченко
Если вы хотите приготовить сочные куриные крылышки, лучше всего их запекать в духовке или же просто на мангале. Перед этим их нужно обязательно хорошо замариновать, чтобы мясо было сочным.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного шашлыка из куриных крылышек, которые готовятся на раз два.

Ингредиенты:

  • крылья

Маринад:

  • апельсиновый сок
  • цедра апельсина
  • соевый соус
  • сладкая горчица
  • мед
  • имбирь
  • паприка

Способ приготовления:

1. Крылья режем пополам.

2. Смешайте все ингредиенты для маринада, замаринуйте крылья, маринуйте 1 час.

3. Нанизываем крылья на шампуры, заворачиваем в фольгу — и на мангал.

4. Затем снимаем фольгу, смазываем соусом и делаем аппетитную корочку.

