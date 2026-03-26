Лаваш – идеальный продукт не только для пирогов и запеканок, но и для шашлыка. Для этого вам понадобится лаваш и фарш.

Ингредиенты:

лаваш – 5-6 листов

фарш – 1 кг.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи к мясу – по вкусу

кетчуп – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лаваш выкладываем на стол и равномерно покрываем тонким слоем фарша. Фарш приправляем солью, перцем и специями. Сверху смазываем слой кетчупом. Накрываем следующим листом лаваша и повторяем слои.

2. Когда все слои готовы, нарезаем рулет на полоски. Складываем полоски друг на друга, вставляем шпажки и нарезаем.

3. Выкладываем в чашу мультипечи. Выпекаем примерно 20 минут при 200°C в мультипечи.

