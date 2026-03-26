Шашлык из лаваша и фарша: делимся легким рецептом очень вкусного блюда
Лаваш – идеальный продукт не только для пирогов и запеканок, но и для шашлыка. Для этого вам понадобится лаваш и фарш.
Кулинар поделилась рецептом очень вкусного и сытного шашлыка из лаваша и фарша.
Ингредиенты:
- лаваш – 5-6 листов
- фарш – 1 кг.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- специи к мясу – по вкусу
- кетчуп – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лаваш выкладываем на стол и равномерно покрываем тонким слоем фарша. Фарш приправляем солью, перцем и специями. Сверху смазываем слой кетчупом. Накрываем следующим листом лаваша и повторяем слои.
2. Когда все слои готовы, нарезаем рулет на полоски. Складываем полоски друг на друга, вставляем шпажки и нарезаем.
3. Выкладываем в чашу мультипечи. Выпекаем примерно 20 минут при 200°C в мультипечи.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: