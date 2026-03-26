Шашлык из лаваша и фарша: делимся легким рецептом очень вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
198
Шашлык из лаваша и фарша: делимся легким рецептом очень вкусного блюда

Лаваш – идеальный продукт не только для пирогов и запеканок, но и для шашлыка. Для этого вам понадобится лаваш и фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного шашлыка из лаваша и фарша. 

Ингредиенты:

  • лаваш – 5-6 листов
  • фарш – 1 кг.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • специи к мясу – по вкусу
  • кетчуп – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лаваш выкладываем на стол и равномерно покрываем тонким слоем фарша. Фарш приправляем солью, перцем и специями. Сверху смазываем слой кетчупом. Накрываем следующим листом лаваша и повторяем слои.

2. Когда все слои готовы, нарезаем рулет на полоски. Складываем полоски друг на друга, вставляем шпажки и нарезаем.

3. Выкладываем в чашу мультипечи. Выпекаем примерно 20 минут при 200°C в мультипечи. 

