Шашлык из лаваша и фарша: делимся легким рецептом вкусного и сытного блюда
Лаваш и фарш – идеальная основа для приготовления оригинального, вкусного и сытного шашлыка. Для яркого вкуса не забывайте добавить кетчуп, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного шашлыка из лаваша, с фаршем.
Ингредиенты:
- лаваш 5-6 листов
- 1 кг фарша
- соль, перец по вкусу
- любимые специи к мясу
- кетчуп для смазывания слоев
Способ приготовления:
1. Лаваш выкладываем на стол и равномерно покрываем тонким слоем фарша.
2. Фарш приправляем солью, перцем и специями. Сверху смазываем слой кетчупом, накрываем следующим листом лаваша и повторяем слои.
3. Когда все слои готовы, нарезаем рулет на полоски. Складываем полоски друг на друга, вставляем шпажки и нарезаем. Выкладываем в чашу мультипечи.
4. Запекаем примерно 20 минут при 200°C в мультипечи.
