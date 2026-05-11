Лаваш и фарш – идеальная основа для приготовления оригинального, вкусного и сытного шашлыка. Для яркого вкуса не забывайте добавить кетчуп, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного шашлыка из лаваша, с фаршем.

Ингредиенты:

лаваш 5-6 листов

1 кг фарша

соль, перец по вкусу

любимые специи к мясу

кетчуп для смазывания слоев

Способ приготовления:

1. Лаваш выкладываем на стол и равномерно покрываем тонким слоем фарша.

2. Фарш приправляем солью, перцем и специями. Сверху смазываем слой кетчупом, накрываем следующим листом лаваша и повторяем слои.

3. Когда все слои готовы, нарезаем рулет на полоски. Складываем полоски друг на друга, вставляем шпажки и нарезаем. Выкладываем в чашу мультипечи.

4. Запекаем примерно 20 минут при 200°C в мультипечи.

