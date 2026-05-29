Шашлык можно готовить не только из мяса, но и просто из лаваша добавив мясной фарш. Обязательно добавьте в фарш много специй, а для сочности зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении шашлыка из лаваша и мясного фарша.

Ингредиенты:

Мясо 1,5 кг

Лаваш 3 шт. (средний)

Перец красный 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Красный лук 1 шт.

Чеснок 4 зуб.

Петрушка + зеленый лук

Соль 1,5 ч. л

Черный перец по вкусу

Моцарелла 300 г

Для смазывания:

Масло сливочное 100 г

Чеснок 3 зуб.

Зелень

Способ приготовления:

1. Мясо перемалываем, добавьте в фарш перец и красный лук очень мелко нарезаные и обязательно отжимаем сок. Добавьте зелень, соль, перец и хорошо отбиваем.

2. Распределяем фарш по лавашу, добавляем натертую моцареллу и скручиваем рулетом. Нарезаем на кусочки и нанизываем на тонкий шампур (это важно!).

3. Жарим на огне, постоянно переворачивая, пока не появится румяная корочка.

4. Для смазывания смешиваем масло + чеснок + зелень. Смазываем готовый лаваш и поджариваем еще 1-2 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: