Шашлык в лаваше для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
489
Шашлык в лаваше для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Шашлык можно готовить не только из мяса, но и просто из лаваша добавив мясной фарш. Обязательно добавьте в фарш много специй, а для сочности зелень.

Шашлык в лаваше для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении шашлыка из лаваша и мясного фарша. 

Ингредиенты:

  • Мясо 1,5 кг
  • Лаваш 3 шт. (средний)
  • Перец красный 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Красный лук 1 шт.
  • Чеснок 4 зуб. 
  • Петрушка + зеленый лук
  • Соль 1,5 ч. л
  • Черный перец по вкусу
  • Моцарелла 300 г

Для смазывания:

  • Масло сливочное 100 г
  • Чеснок 3 зуб. 
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Мясо перемалываем, добавьте в фарш перец и красный лук очень мелко нарезаные и обязательно отжимаем сок. Добавьте зелень, соль, перец и хорошо отбиваем.

Шашлык в лаваше для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

2. Распределяем фарш по лавашу, добавляем натертую моцареллу и скручиваем рулетом. Нарезаем на кусочки и нанизываем на тонкий шампур (это важно!).

Шашлык в лаваше для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

3. Жарим на огне, постоянно переворачивая, пока не появится румяная корочка.

Шашлык в лаваше для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

4. Для смазывания смешиваем масло + чеснок + зелень. Смазываем готовый лаваш и поджариваем еще 1-2 минуты.

Шашлык в лаваше для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты