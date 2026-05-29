Шашлык в лаваше для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда
Шашлык можно готовить не только из мяса, но и просто из лаваша добавив мясной фарш. Обязательно добавьте в фарш много специй, а для сочности зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении шашлыка из лаваша и мясного фарша.
Ингредиенты:
- Мясо 1,5 кг
- Лаваш 3 шт. (средний)
- Перец красный 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Красный лук 1 шт.
- Чеснок 4 зуб.
- Петрушка + зеленый лук
- Соль 1,5 ч. л
- Черный перец по вкусу
- Моцарелла 300 г
Для смазывания:
- Масло сливочное 100 г
- Чеснок 3 зуб.
- Зелень
Способ приготовления:
1. Мясо перемалываем, добавьте в фарш перец и красный лук очень мелко нарезаные и обязательно отжимаем сок. Добавьте зелень, соль, перец и хорошо отбиваем.
2. Распределяем фарш по лавашу, добавляем натертую моцареллу и скручиваем рулетом. Нарезаем на кусочки и нанизываем на тонкий шампур (это важно!).
3. Жарим на огне, постоянно переворачивая, пока не появится румяная корочка.
4. Для смазывания смешиваем масло + чеснок + зелень. Смазываем готовый лаваш и поджариваем еще 1-2 минуты.
