Шницель из баклажана в томатном соусе: делимся рецептом блюда для обеда
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В сезон баклажанов можно приготовить много интересных блюд, и одно из них — необычный овощной шницель с хрустящей корочкой. Для этого рецепта понадобятся простые ингредиенты, а результат получается очень аппетитным. Нежный баклажан хорошо сочетается с насыщенным томатным соусом и пармезаном. Такое блюдо станет удачным вариантом для обеда или легкого ужина.
Идея приготовления шницеля из баклажанов на обед опубликована на странице inkitchen21 pp в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажан крупный – 1 шт.
- помидоры – 2-3 шт.
- растительное молоко – 90 мл.
- мука для кляра – 50 г
- мука для обваливания – по необходимости
- панировочные сухари – по необходимости
- чеснок – 1-2 зубчика
- специи – по вкусу
- масло для жарки – по необходимости
- пармезан – для подачи
Способ приготовления:
1. Баклажан помойте и запеките до мягкости. Это можно сделать в аэрогриле при температуре 180 градусов примерно 20 минут или в духовке около 25 минут. Важно не передержать овощ, чтобы он хорошо держал форму.
2. Готовый баклажан немного остудите, снимите кожицу и с помощью вилки аккуратно раздавите его, формируя плоский шницель.
3. Для кляра смешайте растительное молоко и муку до однородной консистенции без комочков. Отдельно подготовьте муку и панировочные сухари.
4. Баклажан сначала обваляйте в муке, затем окуните в кляр, а после этого хорошо обваляйте в панировочных сухарях со всех сторон.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте шницель до румяной и хрустящей корочки с обеих сторон.
6. На этой же сковороде приготовьте соус. Для этого обжарьте нарезанные помидоры с измельченным чесноком и специями. Когда овощи станут мягкими, раздавите их вилкой или слегка перетрите до консистенции густого томатного соуса.
7. Для подачи выложите томатный соус на тарелку, сверху положите горячий баклажанный шницель и посыпьте тёртым пармезаном.
8. Такой шницель из баклажана станет отличной альтернативой привычным овощным блюдам. Он сочетает в себе хрустящую корочку, нежную текстуру внутри и насыщенный вкус томатного соуса, поэтому может стать одним из самых интересных рецептов из баклажанов этого сезона.
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