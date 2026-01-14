Шоколадные блины "Сникерс" – очень вкусный и интересный десерт. Он имеет не только эффектный вид, но и нежную текстуру теста. Для начинки используйте сгущенное молоко, а сверху добавьте орехи.

Идея приготовления шоколадных блинов "Сникерс" опубликована на странице фудблогера storink _retseptiv в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

3 яйца

2 ст.л. сахара

2 ст.л. какао

500 мл. молока

150-200 г пшеничной муки

щепотка соли

2-3 ст.л. растительного масла

Ингредиенты для начинки:

200 г вареного сгущенного молока

150 г сметаны

горсть грецких орехов (измельченных)

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и солью.

2. Добавить какао, муку, половину молока и хорошо перемешать.

3. Затем влить оставшееся молоко и растительное масло. Дать 20 минут настояться тесту.

4. Жарить тонкие шоколадные блины на хорошо разогретой сковороде.

5. Для начинки смешать вареное сгущенное молоко со сметаной до кремовой текстуры.

6. На каждый блинчик намазать начинку, посыпать грецкими орехами и завернуть.

