Шоколадные блины "Сникерс": как приготовить эффектный десерт для всей семьи

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
180
Шоколадные блины 'Сникерс': как приготовить эффектный десерт для всей семьи

Шоколадные блины "Сникерс" – очень вкусный и интересный десерт. Он имеет не только эффектный вид, но и нежную текстуру теста. Для начинки используйте сгущенное молоко, а сверху добавьте орехи.

Идея приготовления шоколадных блинов "Сникерс" опубликована на странице фудблогера storink _retseptiv в Instagram.

Шоколадные блины "Сникерс": как приготовить эффектный десерт для всей семьи

Ингредиенты для блинов:

  • 3 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. какао
  • 500 мл. молока
  • 150-200 г пшеничной муки
  • щепотка соли
  • 2-3 ст.л. растительного масла

Ингредиенты для начинки:

  • 200 г вареного сгущенного молока
  • 150 г сметаны
  • горсть грецких орехов (измельченных)

Способ приготовления:

Шоколадные блины "Сникерс": как приготовить эффектный десерт для всей семьи

1. Яйца взбить с сахаром и солью.

2. Добавить какао, муку, половину молока и хорошо перемешать.

Шоколадные блины "Сникерс": как приготовить эффектный десерт для всей семьи

3. Затем влить оставшееся молоко и растительное масло. Дать 20 минут настояться тесту.

Шоколадные блины "Сникерс": как приготовить эффектный десерт для всей семьи

4. Жарить тонкие шоколадные блины на хорошо разогретой сковороде.

Шоколадные блины "Сникерс": как приготовить эффектный десерт для всей семьи

5. Для начинки смешать вареное сгущенное молоко со сметаной до кремовой текстуры.

6. На каждый блинчик намазать начинку, посыпать грецкими орехами и завернуть.

Шоколадные блины "Сникерс": как приготовить эффектный десерт для всей семьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты