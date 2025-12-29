Шоколадный десерт без муки, сахара и выпечки: понадобится всего два банана

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, идеальной основой будут бананы. А если добавить шоколад, вы получите полноценный десерт.

Шоколадный десерт без муки, сахара и выпечки: понадобится всего два банана

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта из банана и шоколада.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 очень спелых банана
  • 150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления:

1. Разомните банан, добавьте растопленный шоколад.

Шоколадный десерт без муки, сахара и выпечки: понадобится всего два банана

2. Разлейте в креманки и поставьте в холодильник.

Шоколадный десерт без муки, сахара и выпечки: понадобится всего два банана

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты