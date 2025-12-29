Все рецепты
Шоколадный десерт без муки, сахара и выпечки: понадобится всего два банана
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, идеальной основой будут бананы. А если добавить шоколад, вы получите полноценный десерт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта из банана и шоколада.
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 очень спелых банана
- 150 г черного растопленного 56% шоколада
Способ приготовления:
1. Разомните банан, добавьте растопленный шоколад.
2. Разлейте в креманки и поставьте в холодильник.
