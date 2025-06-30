Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и просто из сметаны, молока, а также из желе, а тесто заменить лавашем или готовым слоеным тестом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из молока и желтков.

Ингредиенты:

Желатин – 25 г + 100 мл холодного молока

Желтки – 3 шт.

Сахар – 70 г

Молоко – 200 мл

Шоколад – 80 г (черный, молочный или белый – по вкусу)

Ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)

Сметана – 330 г

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем 100 мл холодного молока, оставляем чтобы от набух.

2. Желтки отделяем от белков. Кладем их в кастрюлю, добавляем сахар и перемешиваем до однородности.

3. Вливаем 200 мл молока, перемешиваем и ставим на огонь. Когда масса станет горячей, добавляем шоколад и перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.

Готовый десерт!

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