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Шоколадный десерт без выпечки: самый простой рецепт
Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и просто из сметаны, молока, а также из желе, а тесто заменить лавашем или готовым слоеным тестом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из молока и желтков.
Ингредиенты:
- Желатин – 25 г + 100 мл холодного молока
- Желтки – 3 шт.
- Сахар – 70 г
- Молоко – 200 мл
- Шоколад – 80 г (черный, молочный или белый – по вкусу)
- Ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)
- Сметана – 330 г
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем 100 мл холодного молока, оставляем чтобы от набух.
2. Желтки отделяем от белков. Кладем их в кастрюлю, добавляем сахар и перемешиваем до однородности.
3. Вливаем 200 мл молока, перемешиваем и ставим на огонь. Когда масса станет горячей, добавляем шоколад и перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.
Готовый десерт!
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