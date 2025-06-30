Шоколадный десерт без выпечки: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт торта

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и просто из сметаны, молока, а также из желе, а тесто заменить лавашем или готовым слоеным тестом. 

Шоколадный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из молока и желтков.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Желатин – 25 г + 100 мл холодного молока
  • Желтки – 3 шт.
  • Сахар – 70 г
  • Молоко – 200 мл
  • Шоколад – 80 г (черный, молочный или белый – по вкусу)
  • Ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)
  • Сметана – 330 г

Способ приготовления: 

1. Желатин заливаем 100 мл холодного молока, оставляем чтобы от набух.

Ингредиенты для десерта

2. Желтки отделяем от белков. Кладем их в кастрюлю, добавляем сахар и перемешиваем до однородности.

Приготовление основы для десерта

3. Вливаем 200 мл молока, перемешиваем и ставим на огонь. Когда масса станет горячей, добавляем шоколад и перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.

Готовая основа

Готовый десерт!

Готовый шоколадный десерт

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