Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой может быть желатин, шоколад, сливки, лаваш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого десерта без выпечки, с шоколадной крошкой.

Ингредиенты:

какао 30 г (2 ст.л с горкой)

молоко 700 мл (600 мл основание + 100 мл для желатина)

сахар 120-130 г

ванильный сахар 10 г

желатин 30 г

шоколад 85 г (80 г в основание, 5 г для присыпки)

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешайте какао с небольшим количеством молока, перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте остальное молоко. Добавьте сахар и ванильный сахар, тщательно перемешайте.

2. Поставьте на огонь и доведите до кипения, но не кипятите.

3. Желатин залейте 100 мл молока, перемешайте и оставьте, чтобы набух. Добавьте в массу шоколад и желатин, перемешайте или взбейте блендером, остудите.

Получившуюся массу перелейте в формы и поставьте в холодильник до полного охлаждения. Украсьте тертым шоколадом!

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