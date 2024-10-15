Шоколадный десерт без выпечки, яиц и муки: самый простой рецепт
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой может быть желатин, шоколад, сливки, лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого десерта без выпечки, с шоколадной крошкой.
Ингредиенты:
- какао 30 г (2 ст.л с горкой)
- молоко 700 мл (600 мл основание + 100 мл для желатина)
- сахар 120-130 г
- ванильный сахар 10 г
- желатин 30 г
- шоколад 85 г (80 г в основание, 5 г для присыпки)
Способ приготовления:
1. В кастрюле смешайте какао с небольшим количеством молока, перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте остальное молоко. Добавьте сахар и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
2. Поставьте на огонь и доведите до кипения, но не кипятите.
3. Желатин залейте 100 мл молока, перемешайте и оставьте, чтобы набух. Добавьте в массу шоколад и желатин, перемешайте или взбейте блендером, остудите.
Получившуюся массу перелейте в формы и поставьте в холодильник до полного охлаждения. Украсьте тертым шоколадом!
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