Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю
Домашние пироги к чаю можно готовить с любыми ягодами и фруктами, но вкуснее всего будет – с яблоками и грушами. Тесто для десертов можно делать бисквитное, оно готовится практически проще всего.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога с грушами, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- яйца 3 шт.
- мука 220 г.
- разрыхлитель 1 уп.
- сахар 150 г.
- ваниль
- ванильный сахар
- молоко 130 мл.
- масло растительное 70 мл.
- какао 50 г.
- груши 5 шт.
Способ приготовления:
1. Тесто: к яйцам добавляем сахар, ванилин, ванильный сахар и взбиваем миксером до увеличения в объеме. Вливаем молоко, просеиваем муку с разрыхлителем, какао и перемешиваем. В конце вливаем масло, еще раз перемешиваем.
2. Груши нарезаем и добавляем к массе.
3. Вылейте тесто в форму, поверх также выкладываем нарезанные тоненькими слайсами груши и отправляем в духовку при 170С на 40-50 минут.
Охлаждаем полностью и посыпаем сахарной пудрой!
