Домашние пироги к чаю можно готовить с любыми ягодами и фруктами, но вкуснее всего будет – с яблоками и грушами. Тесто для десертов можно делать бисквитное, оно готовится практически проще всего.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога с грушами, который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

яйца 3 шт.

мука 220 г.

разрыхлитель 1 уп.

сахар 150 г.

ваниль

ванильный сахар

молоко 130 мл.

масло растительное 70 мл.

какао 50 г.

груши 5 шт.

Способ приготовления:

1. Тесто: к яйцам добавляем сахар, ванилин, ванильный сахар и взбиваем миксером до увеличения в объеме. Вливаем молоко, просеиваем муку с разрыхлителем, какао и перемешиваем. В конце вливаем масло, еще раз перемешиваем.

2. Груши нарезаем и добавляем к массе.

3. Вылейте тесто в форму, поверх также выкладываем нарезанные тоненькими слайсами груши и отправляем в духовку при 170С на 40-50 минут.

Охлаждаем полностью и посыпаем сахарной пудрой!

