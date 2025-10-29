Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
30
Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю

Домашние пироги к чаю можно готовить с любыми ягодами и фруктами, но вкуснее всего будет – с яблоками и грушами. Тесто для десертов можно делать бисквитное, оно готовится практически проще всего.

Видео дня
Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного пирога с грушами, который очень быстро готовится. 

Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю

Ингредиенты: 

  • яйца 3 шт.
  • мука 220 г.
  • разрыхлитель 1 уп.
  • сахар 150 г.
  • ваниль
  • ванильный сахар
  • молоко 130 мл.
  • масло растительное 70 мл.
  • какао 50 г.
  • груши 5 шт.

Способ приготовления: 

1. Тесто: к яйцам добавляем сахар, ванилин, ванильный сахар и взбиваем миксером до увеличения в объеме. Вливаем молоко, просеиваем муку с разрыхлителем, какао и перемешиваем. В конце вливаем масло, еще раз перемешиваем.

Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю

2. Груши нарезаем и добавляем к массе.

Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю

3. Вылейте тесто в форму, поверх также выкладываем нарезанные тоненькими слайсами груши и отправляем в духовку при 170С на 40-50 минут.

Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю

Охлаждаем полностью и посыпаем сахарной пудрой!

Шоколадный пирог с грушами: рецепт самой вкусной домашней выпечки к чаю

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинатортрецептпродуктыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты