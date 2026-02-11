Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом
Домашние торты можно готовить не обязательно из теста. Отличной основой может быть печенье, тесто фило, желе, сметана.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из печенья, с заварным кремом.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 30 г крахмала
- 100 г сахара, ваниль
- 700 мл молока
- 100 г масла
- 350 г шоколадного печенья
- 2 шоколадки по 90 г и 40 мл масла
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар, крахмал, ваниль смешиваем, добавляем молоко и доводим до загустения, добавляем масло и размешиваем до однородности, накрываем пленкой и охлаждаем.
2. Готовим крепкий черный кофе, каждое шоколадное печенье окунаем в кофе на несколько секунд, этого достаточно для пропитки.
3. Выкладываем слоями в форму, на 1 слой печенья нужно 3-3,5 ст.л. заварного крема.
4. Шоколад и масло соединяем, растапливаем в микроволновке, выливаем сверху на заварной крем. Охлаждаем трайфл несколько часов или ночь!
