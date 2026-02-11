Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
468
Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом

Домашние торты можно готовить не обязательно из теста. Отличной основой может быть печенье, тесто фило, желе, сметана. 

Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из печенья, с заварным кремом. 

Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 30 г крахмала
  • 100 г сахара, ваниль
  • 700 мл молока
  • 100 г масла
  • 350 г шоколадного печенья
  • 2 шоколадки по 90 г и 40 мл масла

Способ приготовления: 

1. Яйца, сахар, крахмал, ваниль смешиваем, добавляем молоко и доводим до загустения, добавляем масло и размешиваем до однородности, накрываем пленкой и охлаждаем.

Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом

2. Готовим крепкий черный кофе, каждое шоколадное печенье окунаем в кофе на несколько секунд, этого достаточно для пропитки.

Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом

3. Выкладываем слоями в форму, на 1 слой печенья нужно 3-3,5 ст.л. заварного крема.

Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом

4. Шоколад и масло соединяем, растапливаем в микроволновке, выливаем сверху на заварной крем. Охлаждаем трайфл несколько часов или ночь!

Шоколадный торт без выпечки и теста: делимся самым простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты