Домашние торты можно готовить не обязательно из теста. Отличной основой может быть печенье, тесто фило, желе, сметана.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из печенья, с заварным кремом.

Ингредиенты:

2 яйца

30 г крахмала

100 г сахара, ваниль

700 мл молока

100 г масла

350 г шоколадного печенья

2 шоколадки по 90 г и 40 мл масла

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар, крахмал, ваниль смешиваем, добавляем молоко и доводим до загустения, добавляем масло и размешиваем до однородности, накрываем пленкой и охлаждаем.

2. Готовим крепкий черный кофе, каждое шоколадное печенье окунаем в кофе на несколько секунд, этого достаточно для пропитки.

3. Выкладываем слоями в форму, на 1 слой печенья нужно 3-3,5 ст.л. заварного крема.

4. Шоколад и масло соединяем, растапливаем в микроволновке, выливаем сверху на заварной крем. Охлаждаем трайфл несколько часов или ночь!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: