Шоколадный торт без выпечки, просто на сковороде: делимся элементарным рецептом
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, домашний торт, но без выпечки, идеальным вариантом будет – сделать тесто на молоке и готовить десерт прямо на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного шоколадного торта без выпечки.
Ингредиенты:
- 100 г масла
- 2 яйца
- 100 г сахара + 10 г ванильного сахара
- 200 мл молока
- 30 г какао
- 200 г муки
- 10 г разрыхлителя
Пропитка:
- 100 мл молока + 1 ч.л. сахара/меда
- крем:1 шоколадка 56% + 2 ст.л. молока
- орехи/кокосовая стружка для украшения по желанию
Способ приготовления:
1. На сковороду кладем масло, включаем огонь на минимальный и растапливаем масло, оно должно быть теплым, выключаем огонь, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, смешиваем венчиком. добавляем постепенно остальные ингредиенты и замешиваем тесто как на оладьи.
2. Собираем лопаткой тесто со стенок, накрываем сковороду крышкой и готовим на минимальном огне пирог 20 минут, огонь выключаем.
3. На готовность пирог пробуем шпажкой, соединяем молоко с сахаром и пропитываем пирог.
4. Шоколад растапливаем с молоком и сверху смазываем готовый пирог, по желанию посыпаем его орехами.
