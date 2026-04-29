Шоколадный торт без выпечки, просто на сковороде: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, домашний торт, но без выпечки, идеальным вариантом будет – сделать тесто на молоке и готовить десерт прямо на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного шоколадного торта без выпечки.

Ингредиенты:

  • 100 г масла
  • 2 яйца
  • 100 г сахара + 10 г ванильного сахара
  • 200 мл молока
  • 30 г какао
  • 200 г муки
  • 10 г разрыхлителя

Пропитка:

  • 100 мл молока + 1 ч.л. сахара/меда
  • крем:1 шоколадка 56% + 2 ст.л. молока
  • орехи/кокосовая стружка для украшения по желанию

Способ приготовления:

1. На сковороду кладем масло, включаем огонь на минимальный и растапливаем масло, оно должно быть теплым, выключаем огонь, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, смешиваем венчиком. добавляем постепенно остальные ингредиенты и замешиваем тесто как на оладьи.

2. Собираем лопаткой тесто со стенок, накрываем сковороду крышкой и готовим на минимальном огне пирог 20 минут, огонь выключаем.

3. На готовность пирог пробуем шпажкой, соединяем молоко с сахаром и пропитываем пирог.

4. Шоколад растапливаем с молоком и сверху смазываем готовый пирог, по желанию посыпаем его орехами.

