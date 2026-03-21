Шоколадный торт без выпекания из печенья: рецепт идеального десерта без заморочек

Ирина Мельниченко
Кулинария
Шоколадный торт без выпекания из печенья: рецепт идеального десерта без заморочек

Торты можно готовить не только из теста, но и просто из печенья. А крем для таких десертов лучше всего готовить заварной.

Шоколадный торт без выпекания из печенья: рецепт идеального десерта без заморочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта без выпекания, из шоколадного печенья. 

Шоколадный торт без выпекания из печенья: рецепт идеального десерта без заморочек

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 30 г крахмала
  • 100 г сахара, ваниль
  • 700 мл молока
  • 100 г масла
  • 350 г шоколадного печенья
  • 2 шоколадки по 90 г и 40 мл масла

Способ приготовления: 

1. Крем: яйца, сахар, крахмал, ваниль смешиваем, добавляем молоко и доводим до загустения, добавляем масло и размешиваем до однородности, накрываем пленкой и охлаждаем. 

Шоколадный торт без выпекания из печенья: рецепт идеального десерта без заморочек

2. Готовим крепкий черный кофе, каждое шоколадное печенье окунаем в кофе на несколько секунд, этого достаточно для пропитки.

Шоколадный торт без выпекания из печенья: рецепт идеального десерта без заморочек

3. Выкладываем слоями в форму, на 1 слой печенья нужно – 3-3,5 ст.л. заварного крема. 

Шоколадный торт без выпекания из печенья: рецепт идеального десерта без заморочек

4. Шоколад и масло соединяем, растапливаем в микроволновке, выливаем сверху на заварной крем. Охлаждаем трайфл несколько часов или ночь.

Шоколадный торт без выпекания из печенья: рецепт идеального десерта без заморочек

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты