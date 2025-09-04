Домашний торт – лучший десерт к чаю. А готовить их можно из теста, а также и без – заменив его лавашем, желе, птичьим молоком, печеньем, творог. Для яркого вкуса в торты можно добавлять ягоды, шоколад, орехи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта "Сникерс" из очень простого теста, с орехами и карамелью.

Тесто:

4 яйца

300 г сахара

2 ч.л. ванильного сахара

2 ст.л. уксуса (лучше яблочного)

120г масла без запаха

250 мл молока

300 г муки

80 г темного какао

щепотка соли

1 ч.л. соды

2 ч.л. разрыхлителя

Крем:

сливочное масло 150 г

вареная сгущенка 300 г

арахис 250 г

Украшение (не обязательно, но с ней и вкуснее и симпатичнее):

молочный шоколад 100 г

арахис 50 г

тростниковый сахар 2 ст.л. (можно взять и обычный белый)

Способ приготовления:

1. Тесто: смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, соду, уксус, масло, молоко, соль и взбиваем. Просеиваем муку, какао порошок и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.

2. Переливаем готовое тесто в форму и выпекаем в разогретой до 180 С духовке 40 минут (готовность проверяйте зубочисткой).

3. Остудить прямо в форме, затем разрезать на 3 части, если поднимается верхушка, ее можно срезать и нарезать на кусочки для посыпки.

4. Готовим крем: взбиваем размягченное сливочное масло с вареным сгущенным молоком. Очищенный арахис поджариваем несколько минут на сухой сковороде, остывшим добавляем в крем и перемешиваем.

5. Собираем торт: корж-крем, корж-крем, корж. Растапливаем шоколад с растительным маслом на водяной бане, смазываем торт сверху. Арахис, тот что для украшения, кладем на сковородку, обжариваем пару минут на сухой сковороде, добавляем тростниковый сахар, после этого сразу перемешиваем, примерно минуту и выкладываем на торт по краям, украшая.

Убираем торт в холодильник на 3-4 часа, лучше на ночь!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: