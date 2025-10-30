"Шуба" по-королевски без сельди: рецепт вкусного салата для праздничного стола

Рецепт салата

Салат "Шуба" – один из самых популярных зимних салатов, который можно готовить как с сельдью, так и заменить ее семгой. Для яркого вкуса можно добавлять лук, икру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной королевской "Шубы", которая готовится очень просто. 

Ингредиенты:

  • Семга слабосоленая — 130 г
  • Картофель — 2 шт (отварной)
  • Морковь — 1 шт (отварная)
  • Свекла — 1 шт (отварная)
  • Лук маринованный — по вкусу
  • Икра — 2 ст. л
  • Майонез 

Способ приготовления: 

1. Натрите все овощи отдельно на мелкой терке. Рыбу нарежьте кубиком. 

2. Выкладывать слоями: картофель, семга, маринованный лук, майонез, морковь, майонез, свекла майонез.

3. Сверху украсьте икрой и поставить в холодильник на 3-4 часа, чтобы салат пропитался. 

