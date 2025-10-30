Все рецепты
"Шуба" по-королевски без сельди: рецепт вкусного салата для праздничного стола
Салат "Шуба" – один из самых популярных зимних салатов, который можно готовить как с сельдью, так и заменить ее семгой. Для яркого вкуса можно добавлять лук, икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной королевской "Шубы", которая готовится очень просто.
Ингредиенты:
- Семга слабосоленая — 130 г
- Картофель — 2 шт (отварной)
- Морковь — 1 шт (отварная)
- Свекла — 1 шт (отварная)
- Лук маринованный — по вкусу
- Икра — 2 ст. л
- Майонез
Способ приготовления:
1. Натрите все овощи отдельно на мелкой терке. Рыбу нарежьте кубиком.
2. Выкладывать слоями: картофель, семга, маринованный лук, майонез, морковь, майонез, свекла майонез.
3. Сверху украсьте икрой и поставить в холодильник на 3-4 часа, чтобы салат пропитался.
