Салат "Шуба" – один из самых популярных зимних салатов, который можно готовить как с сельдью, так и заменить ее семгой. Для яркого вкуса можно добавлять лук, икру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной королевской "Шубы", которая готовится очень просто.

Ингредиенты:

Семга слабосоленая — 130 г

Картофель — 2 шт (отварной)

Морковь — 1 шт (отварная)

Свекла — 1 шт (отварная)

Лук маринованный — по вкусу

Икра — 2 ст. л

Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите все овощи отдельно на мелкой терке. Рыбу нарежьте кубиком.

2. Выкладывать слоями: картофель, семга, маринованный лук, майонез, морковь, майонез, свекла майонез.

3. Сверху украсьте икрой и поставить в холодильник на 3-4 часа, чтобы салат пропитался.

