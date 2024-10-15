Один из самых вкусных и сытных салатов – "Шуба". Для основы также можно использовать не только сельдь, но и скумбрию соленую и запеченную, а также для яркого вкуса добавьте плавленный сыр, зеленый лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" со свеклой, сельдью и желтком.

Ингредиенты:

свекла

морковь

картофель

лук

сельдь

яйца

майонез

Для маринования лука:

уксус

укроп

соль

Способ приготовления:

1. Лук порежьте мелко и замаринуйте.

2. Сельдь вместе смешиваем с маринованным луком

3. Белок отделите и выложите на морковь, а желток покрошите.

4. Морковь и свеклу натрите на мелкую терку.

5. Соберите салат слоями.

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