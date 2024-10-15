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"Шуба" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса
Один из самых вкусных и сытных салатов – "Шуба". Для основы также можно использовать не только сельдь, но и скумбрию соленую и запеченную, а также для яркого вкуса добавьте плавленный сыр, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" со свеклой, сельдью и желтком.
Ингредиенты:
- свекла
- морковь
- картофель
- лук
- сельдь
- яйца
- майонез
Для маринования лука:
- уксус
- укроп
- соль
Способ приготовления:
1. Лук порежьте мелко и замаринуйте.
2. Сельдь вместе смешиваем с маринованным луком
3. Белок отделите и выложите на морковь, а желток покрошите.
4. Морковь и свеклу натрите на мелкую терку.
5. Соберите салат слоями.
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