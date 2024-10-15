"Шуба" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Один из самых вкусных и сытных салатов – "Шуба". Для основы также можно использовать не только сельдь, но и скумбрию соленую и запеченную, а также для яркого вкуса добавьте плавленный сыр, зеленый лук. 

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Вкусная ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" со свеклой, сельдью и желтком. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • свекла
  • морковь
  • картофель
  • лук
  • сельдь
  • яйца
  • майонез

Для маринования лука:

  • уксус
  • укроп
  • соль

Способ приготовления: 

1. Лук порежьте мелко и замаринуйте. 

Ингредиенты для блюда

2. Сельдь вместе смешиваем с маринованным луком

3. Белок отделите и выложите на морковь, а желток покрошите. 

Приготовление салата

4. Морковь и свеклу натрите на мелкую терку.

5. Соберите салат слоями. 

Готовый салат

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