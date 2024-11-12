"Шуба" по-новому: добавьте всего один ингредиент, который полностью изменит вкус салата

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата

Салат "Шуба" – идеальный салат для новогодних и рождественских праздников. Готовить его можно не только из сельдью, которую можно заменить шпротами, запеченной и соленой скумбрией, куриным мясом.

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Вкусная ''Шуба''

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, свеклой и вареными яйцами, которые сделают вкус салата очень оригинальным.

Как вкусно приготовить ''Шубу''

Ингредиенты:

  • Свекла
  • Морковь
  • Картофель
  • Лук
  • Селедка
  • Яйца
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Запеките и очистите овощи, натрите, сельдь порежьте кубиком. Лук замаринуйте.

Приготовление блюда

2. Соберите салат слоями, добавив тертые яйца.

Готовый салат

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