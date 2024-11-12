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"Шуба" по-новому: добавьте всего один ингредиент, который полностью изменит вкус салата
Салат "Шуба" – идеальный салат для новогодних и рождественских праздников. Готовить его можно не только из сельдью, которую можно заменить шпротами, запеченной и соленой скумбрией, куриным мясом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, свеклой и вареными яйцами, которые сделают вкус салата очень оригинальным.
Ингредиенты:
- Свекла
- Морковь
- Картофель
- Лук
- Селедка
- Яйца
- Майонез
Способ приготовления:
1. Запеките и очистите овощи, натрите, сельдь порежьте кубиком. Лук замаринуйте.
2. Соберите салат слоями, добавив тертые яйца.
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