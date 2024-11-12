Салат "Шуба" – идеальный салат для новогодних и рождественских праздников. Готовить его можно не только из сельдью, которую можно заменить шпротами, запеченной и соленой скумбрией, куриным мясом.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, свеклой и вареными яйцами, которые сделают вкус салата очень оригинальным.

Ингредиенты:

Свекла

Морковь

Картофель

Лук

Селедка

Яйца

Майонез

Способ приготовления:

1. Запеките и очистите овощи, натрите, сельдь порежьте кубиком. Лук замаринуйте.

2. Соберите салат слоями, добавив тертые яйца.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: