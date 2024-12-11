Сколько минут нужно готовить каждую часть курицы в духовке, чтобы мясо было сочным внутри и хрустящим снаружи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
93
Сколько минут нужно готовить каждую часть курицы в духовке, чтобы мясо было сочным внутри и хрустящим снаружи

Куриное мясо – очень полезный, вкусный и диетический продукт. Из разных частей курицы можно приготовить очень много разных блюд, например отбивные из филе, а также котлеты из бедра. Еще можно очень вкусно запечь крылышки, стушить и запечь курицу целиком, но для этого нужно знать сколько времени нужно для приготовления мяса. 

Видео дня
Как вкусно приготовить филе

Редакция FooOboz делится советами от кулинаров, сколько минут запекать курицу в духовке, а также сколько готовить в духовке куриные голени, крылышки и филе.

Сколько готовить куриное мясо

Время запекания зависит от того, какую часть курицы вы готовите, например: 

Окорочка в духовке запекаются – около 30 минут

Сколько готовить окорочка

Куриное филе – 25-30 минут

Сочное куриное филе

Крылышки – 15 минут

Запеченные крылышки

Курица целиком – около 50-60 минут

Запеченное куриное мясо

Для того, чтобы определить готовность, лучше ориентироваться все же на состояние курицы, для этого ее нужно проткнуть шпажкой или вилкой, если вытекает сок прозрачный, значит мясо хорошо пропеклось! 

Сочное филе с овощами

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годедамясопродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты