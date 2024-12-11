Куриное мясо – очень полезный, вкусный и диетический продукт. Из разных частей курицы можно приготовить очень много разных блюд, например отбивные из филе, а также котлеты из бедра. Еще можно очень вкусно запечь крылышки, стушить и запечь курицу целиком, но для этого нужно знать сколько времени нужно для приготовления мяса.

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Редакция FooOboz делится советами от кулинаров, сколько минут запекать курицу в духовке, а также сколько готовить в духовке куриные голени, крылышки и филе.

Время запекания зависит от того, какую часть курицы вы готовите, например:

Окорочка в духовке запекаются – около 30 минут

Куриное филе – 25-30 минут

Крылышки – 15 минут

Курица целиком – около 50-60 минут

Для того, чтобы определить готовность, лучше ориентироваться все же на состояние курицы, для этого ее нужно проткнуть шпажкой или вилкой, если вытекает сок прозрачный, значит мясо хорошо пропеклось!

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