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Сколько минут нужно запекать лосось, чтобы он был сочным: делимся советами и рецептом
Лосось – очень полезная и вкусная рыбу, которую можно как вкусно солить, так и запекать со специями, цитрусовые и зеленью. Стоит отметить, что готовить рыбу в духовке нужно всего 10-15 минут, не больше.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного запеченного лосося, который будет очень нежным и сочным.
Ингредиенты:
- Лосось 2 стейка
- Соль
- Черный перец
- Оливковое масло
Способ приготовления:
1. Стейки посыпьте соль, перцем, полейте маслом и положите в форму для запекания.
2. И запекайте в разогретой до 200 С духовке 12 минут.
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