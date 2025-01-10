Лосось – очень полезная и вкусная рыбу, которую можно как вкусно солить, так и запекать со специями, цитрусовые и зеленью. Стоит отметить, что готовить рыбу в духовке нужно всего 10-15 минут, не больше.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного запеченного лосося, который будет очень нежным и сочным.

Ингредиенты:

Лосось 2 стейка

Соль

Черный перец

Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Стейки посыпьте соль, перцем, полейте маслом и положите в форму для запекания.

2. И запекайте в разогретой до 200 С духовке 12 минут.

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