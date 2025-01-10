Сколько минут нужно запекать лосось, чтобы он был сочным: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сколько минут нужно запекать лосось, чтобы он был сочным: делимся советами и рецептом

Лосось – очень полезная и вкусная рыбу, которую можно как вкусно солить, так и запекать со специями, цитрусовые и зеленью. Стоит отметить, что готовить рыбу в духовке нужно всего 10-15 минут, не больше. 

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Как вкусно запечь лосось

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного запеченного лосося, который будет очень нежным и сочным. 

Как вкусно приготовить лосось

Ингредиенты: 

  • Лосось 2 стейка
  • Соль
  • Черный перец
  • Оливковое масло

Способ приготовления: 

1. Стейки посыпьте соль, перцем, полейте маслом и положите в форму для запекания.

Рыба со специями

2. И запекайте в разогретой до 200 С духовке 12 минут.

Готовое блюдо

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