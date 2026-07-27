Вареные креветки – идеальный вариант белкового блюда для любого приема пищи. Варить например очищенные креветки нужно 2-3 минуты, а вот в панцире 3-5 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, вареных креветок с солью и лавровым листом.

Ингредиенты:

На 500 г креветок

Вода 2 л

Соль 1 ст. л. без горки

Лавровый лист 2 шт.

Перец горошком 6-8 шт.

Чеснок 2 зуб.

Лимон 2-3 ломтика

Способ приготовления:

1. Воду доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист, специи и чеснок.

2. Далее – креветки и варите очищенные 2-3 минуты, в панцире 3-5 минут.

Перед подачей полейте лимонным соком!

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