Сколько минут варить креветки, чтобы не не были резиновыми: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Сколько минут варить креветки, чтобы не не были резиновыми: делимся советами и рецептом
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Вареные креветки – идеальный вариант белкового блюда для любого приема пищи. Варить например очищенные креветки нужно 2-3 минуты, а вот в панцире 3-5 минут. 

Сколько минут варить креветки, чтобы не не были резиновыми: делимся советами и рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, вареных креветок с солью и лавровым листом.

Ингредиенты: 

  • На 500 г креветок
  • Вода 2 л
  • Соль 1 ст. л. без горки
  • Лавровый лист 2 шт. 
  • Перец горошком 6-8 шт.
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Лимон 2-3 ломтика

Способ приготовления:

1. Воду доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист, специи и чеснок.

Сколько минут варить креветки, чтобы не не были резиновыми: делимся советами и рецептом

2. Далее – креветки и варите очищенные 2-3 минуты, в панцире 3-5 минут.

Сколько минут варить креветки, чтобы не не были резиновыми: делимся советами и рецептом

Перед подачей полейте лимонным соком!

Сколько минут варить креветки, чтобы не не были резиновыми: делимся советами и рецептом

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