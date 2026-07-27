Сколько минут варить креветки, чтобы не не были резиновыми: делимся советами и рецептом
1 минута
324
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Вареные креветки – идеальный вариант белкового блюда для любого приема пищи. Варить например очищенные креветки нужно 2-3 минуты, а вот в панцире 3-5 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, вареных креветок с солью и лавровым листом.
Ингредиенты:
- На 500 г креветок
- Вода 2 л
- Соль 1 ст. л. без горки
- Лавровый лист 2 шт.
- Перец горошком 6-8 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Лимон 2-3 ломтика
Способ приготовления:
1. Воду доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист, специи и чеснок.
2. Далее – креветки и варите очищенные 2-3 минуты, в панцире 3-5 минут.
Перед подачей полейте лимонным соком!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: