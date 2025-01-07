Сколько минут варить яйца в кипящей воде, чтобы они оставались полезными: делимся советами

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сколько минут варить яйца в кипящей воде, чтобы они оставались полезными: делимся советами

Яйца – очень ценный и полезный продукт, который нужно есть всем, если нет аллергии. Стоит отметить, что яйца лучше всего варить, а не жарить, и так, чтобы желток после приготовления был жидким.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, сколько минут варить яйца в уже кипящей воде, чтобы они были полезными.

Как правильно варить яйца

Сколько минут варить яйца в кипящей воде:

– 5-6 минут – яичный желток уже не будет отчетливо жидким, но и не твердым. Мягким, слегка липким!

Домашние яйца

– Если хотите, чтобы желток был всмятку, тогда варите яйца 8-9 минут.

Сколько минут варить яйца

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