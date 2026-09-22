Сколько стевии нужно добавлять вместо сахара: точные пропорции

Стевия значительно слаще сахара, поэтому для его замены требуется гораздо меньшее количество. Однако точная пропорция зависит от формы и концентрации подсластителя.

Редакция FoodOboz расскажет, сколько стевии нужно добавить вместо 10, 50, 100 или 200 граммов сахара и почему дозировку лучше проверять на упаковке.

Стевия помогает заменить сахар в напитках и десертах, но ее количество зависит от формы и концентрации подсластителя. Чистый экстракт, порошкообразная смесь и жидкая стевия обладают разной сладостью, поэтому универсальной пропорции для всех продуктов нет.

Сколько стевии нужно вместо сахара

Для ориентировочного расчёта концентрированного экстракта можно использовать следующие пропорции:

10 г сахара – 0,04-0,05 г стевии

50 г сахара – 0,2-0,25 г стевии

100 г сахара – 0,4-0,5 г стевии

200 г сахара – 0,8-1 г стевии

250 г сахара – 1-1,25 г стевии

Эти значения являются приблизительными и относятся к высококонцентрированному экстракту. Точное дозирование необходимо проверять на упаковке конкретного продукта.

Какую стевию выбрать

Стевия продается в виде концентрированного экстракта, порошка, жидкости или смесей с другими подсластителями. Концентрированный экстракт используют в очень небольших количествах. Порошковые смеси могут содержать эритрит или другие компоненты, поэтому их пропорции замены различаются. Жидкую стевию обычно добавляют по каплям, ориентируясь на рекомендации производителя.

Если на упаковке указана пропорция замены сахара 1:1, ее следует применять только к конкретному продукту, для которого она указана.

Подходит ли стевия для выпечки

Стевия может обеспечить сладость, но не заменяет все свойства сахара. Сахар влияет на структуру теста, влажность и подрумянивание выпечки. Поэтому после замены количество других ингредиентов или консистенция готового изделия могут потребовать корректировки.

Для кексов, маффинов и другой выпечки можно выбирать специальные смеси, предназначенные для выпечки. Их дозировку нужно определять по инструкции на упаковке.

Как правильно добавлять стевию

При приготовлении чая, кофе или десертов следует начинать с небольшого количества подсластителя. При необходимости его можно добавить еще, чтобы добиться желаемой сладости.

Главное правило – не переносить пропорции чистого экстракта на другие виды стевии. Перед использованием проверяйте состав, концентрацию и рекомендации производителя. Так можно точнее рассчитать количество подсластителя и избежать чрезмерной сладости или нежелательного послевкусия.

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