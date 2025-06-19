Чем заменить муку в оладьях и какой сыр вкусно добавить: делимся идеальным полезным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Чем заменить муку в оладьях и какой сыр вкусно добавить: делимся идеальным полезным рецептом

Оладьи будут более низкокалорийными, если не добавлять в тесто обычную муку. На этот случай прекрасно подходит манка. Она набухает, и масса для жарки получится очень пышной и нежной. А для лучшего вкуса можно также использовать творог.

Идея приготовления воздушных творожных оладий без муки с сыром рикоттой опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Очень вкусно подавать с медом.

Чем заменить муку в оладьях и какой сыр вкусно добавить: делимся идеальным полезным рецептом

Ингредиенты:

  • рикотта – 250 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – щепотка
  • манная крупа – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Чем заменить муку в оладьях и какой сыр вкусно добавить: делимся идеальным полезным рецептом

1. В миске соединить все ингредиенты.

2. Оставить на 30 минут прямо на рабочей поверхности.

Чем заменить муку в оладьях и какой сыр вкусно добавить: делимся идеальным полезным рецептом

3. За это время манка набухнет и тесто приобретет устойчивую консистенцию.

4. На сковородке разогреть растительное масло.

Чем заменить муку в оладьях и какой сыр вкусно добавить: делимся идеальным полезным рецептом

5. Выложить пориционно оладьи и жарить до золотистого цвета.

Чем заменить муку в оладьях и какой сыр вкусно добавить: делимся идеальным полезным рецептом

6. Выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.

7. Вкусно подавать с медом.

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