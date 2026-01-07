Говядина – лучшее мясо для приготовления жаркого, а также мясных супов, котлет. Стоит отметить, что оно не такое жирное как свинина, но и по вкусу – даже лучше. Его можно еще просто очень вкусно приготовить просто в духовке с овощами, специями и травами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом тушеной говядины с овощами, томатным соусом и специями.

Ингредиенты:

Говядина 700 г (лучше шейка/лопатка)

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Соус овощно-томатный 1 пакет

Масло 80 г

Лавровый лист 2 шт.

Соль, перец по вкусу

Вода 400 мл

Мука 2 ст.л.

Розмарин свежий 2 веточки

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложите все сразу: говядину кусочками, лук, морковь, специи и масло.

2. Добавьте соус овощно-томатный, он уже содержит томаты, сладкий перец и ароматные специи, поэтому работает как полноценная база. Добавьте муку, влейте воду и перемешайте прямо в форме.

3. Накрыть фольгой или крышкой и запекайте при 180°С 2 часа.

Соус загустеет, а мясо станет очень мягким, вкусным, сочным и ароматным. Очень вкусно подавать с пюре, кашами, макаронами!

