Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
930
Тушеная говядина

Говядина – лучшее мясо для приготовления жаркого, а также мясных супов, котлет. Стоит отметить, что оно не такое жирное как свинина, но и по вкусу – даже лучше. Его можно еще просто очень вкусно приготовить просто в духовке с овощами, специями и травами.

 Кулинар поделилась в Instagram рецептом тушеной говядины с овощами, томатным соусом и специями. 

Ингредиенты:

  • Говядина 700 г (лучше шейка/лопатка)
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Соус овощно-томатный 1 пакет
  • Масло 80 г
  • Лавровый лист  2 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Вода 400 мл
  • Мука 2 ст.л.
  • Розмарин свежий 2 веточки

Способ приготовления: 

1. В форму для запекания выложите все сразу: говядину кусочками, лук, морковь, специи и масло. 

2. Добавьте соус овощно-томатный, он уже содержит томаты, сладкий перец и ароматные специи, поэтому работает как полноценная база. Добавьте муку, влейте воду и перемешайте прямо в форме.

3. Накрыть фольгой или крышкой и запекайте при 180°С 2 часа.

Соус загустеет, а мясо станет очень мягким, вкусным, сочным и ароматным. Очень вкусно подавать с пюре, кашами, макаронами!

