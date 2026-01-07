Сколько тушить говядину, чтобы она была очень мягкой и сочной: делимся лучшим рецептом
Говядина – лучшее мясо для приготовления жаркого, а также мясных супов, котлет. Стоит отметить, что оно не такое жирное как свинина, но и по вкусу – даже лучше. Его можно еще просто очень вкусно приготовить просто в духовке с овощами, специями и травами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом тушеной говядины с овощами, томатным соусом и специями.
Ингредиенты:
- Говядина 700 г (лучше шейка/лопатка)
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Соус овощно-томатный 1 пакет
- Масло 80 г
- Лавровый лист 2 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Вода 400 мл
- Мука 2 ст.л.
- Розмарин свежий 2 веточки
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выложите все сразу: говядину кусочками, лук, морковь, специи и масло.
2. Добавьте соус овощно-томатный, он уже содержит томаты, сладкий перец и ароматные специи, поэтому работает как полноценная база. Добавьте муку, влейте воду и перемешайте прямо в форме.
3. Накрыть фольгой или крышкой и запекайте при 180°С 2 часа.
Соус загустеет, а мясо станет очень мягким, вкусным, сочным и ароматным. Очень вкусно подавать с пюре, кашами, макаронами!
