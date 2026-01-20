Сколько тушить мясо, чтобы было очень сочным и мягким: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Тушеное мясо с овощами

Телятина – очень нежное и вкусное мясо, которое может быть основой для котлет, отбивных, а также теплых салатов. Еще его можно просто вкусно стушить, запечь в духовке с овощами, специями, соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного мяса с овощами и курагой. 

Ингредиенты:

  • Телятина или говядина 1 кг
  • Соль, перец по вкусу
  • Лук 3 шт.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Вода 150 мл.
  • Сушеный перец чили 1/2 ч.л.
  • Чеснок 8 зуб. 
  • Масло 100 г
  • Курага 200 г
  • Масло

Способ приготовления: 

1. Мясо обсушите и обжарьте до золотистого цвета со всех сторон на разогретой сковороде с маслом, добавьте соль и перец.

2. Выложить нарезанный лук на сковороду, где жарилось мясо. Добавить соль и жарить до прозрачного цвета, влить воду. Добавить лавровый лист и перец чили.

3. Выложите мясо на лук. Добавьте целые зубчики чеснока, масло нарезанное кусками и курагу.

4. Накройте пергаментом и фольгой, или крышкой и запекать при температуре 170С 1,5 часа. Если будете готовить говядину, тогда запекать 2 часа.

