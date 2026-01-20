Телятина – очень нежное и вкусное мясо, которое может быть основой для котлет, отбивных, а также теплых салатов. Еще его можно просто вкусно стушить, запечь в духовке с овощами, специями, соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного мяса с овощами и курагой.

Ингредиенты:

Телятина или говядина 1 кг

Соль, перец по вкусу

Лук 3 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Вода 150 мл.

Сушеный перец чили 1/2 ч.л.

Чеснок 8 зуб.

Масло 100 г

Курага 200 г

Масло

Способ приготовления:

1. Мясо обсушите и обжарьте до золотистого цвета со всех сторон на разогретой сковороде с маслом, добавьте соль и перец.

2. Выложить нарезанный лук на сковороду, где жарилось мясо. Добавить соль и жарить до прозрачного цвета, влить воду. Добавить лавровый лист и перец чили.

3. Выложите мясо на лук. Добавьте целые зубчики чеснока, масло нарезанное кусками и курагу.

4. Накройте пергаментом и фольгой, или крышкой и запекать при температуре 170С 1,5 часа. Если будете готовить говядину, тогда запекать 2 часа.

