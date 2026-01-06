Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сколько тушить мясо с картофелем, чтобы оно было сочным и очень мягким: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Тушеное мясо с овощами

Мясо и картофель – продукты, которые идеально сочетаются, и готовить из них можно много разных блюд. А еще можно просто вкусно стушить в духовке со специями и томатной пастой. Для яркого вкуса обязательно добавьте специи, например, паприку, перец.

Сколько тушить мясо с картофелем, чтобы оно было сочным и очень мягким: делимся рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного мясного супа, с томатной пастой и специями. 

Сколько тушить мясо с картофелем, чтобы оно было сочным и очень мягким: делимся рецептом

Ингредиенты: 

  • Мякоть говядины
  • Репчатый лук
  • Морковь
  • Чеснок
  • Томатная паста
  • Говяжий бульон
  • Специи для супа
  • Соль, перец
  • Кинза

Способ приготовления: 

1. Мясо нарезаем небольшими кусочками, обжариваем на большом огне. Как мясо даст сок, накрываем крышкой убавляем огонь и тушим.

Сколько тушить мясо с картофелем, чтобы оно было сочным и очень мягким: делимся рецептом

2. Как сок испарится, немного обжариваем, добавляем томатную пасту, далее лук, чеснок. Обжариваем пару минут, добавляем кипяток или говяжий бульон. Накрываем крышкой и даем мясу хорошо сварится, около 15-20 минут, и мясо готово.

Сколько тушить мясо с картофелем, чтобы оно было сочным и очень мягким: делимся рецептом

3. Далее добавляем картофель, морковь, по желанию можно перец болгарский. Добавляем специи накрываем крышкой убавляем огонь, как овощи будут готовы можно добавить кинзу, и подавать!

Сколько тушить мясо с картофелем, чтобы оно было сочным и очень мягким: делимся рецептом

