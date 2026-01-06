Мясо и картофель – продукты, которые идеально сочетаются, и готовить из них можно много разных блюд. А еще можно просто вкусно стушить в духовке со специями и томатной пастой. Для яркого вкуса обязательно добавьте специи, например, паприку, перец.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного мясного супа, с томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

Мякоть говядины

Репчатый лук

Морковь

Чеснок

Томатная паста

Говяжий бульон

Специи для супа

Соль, перец

Кинза

Способ приготовления:

1. Мясо нарезаем небольшими кусочками, обжариваем на большом огне. Как мясо даст сок, накрываем крышкой убавляем огонь и тушим.

2. Как сок испарится, немного обжариваем, добавляем томатную пасту, далее лук, чеснок. Обжариваем пару минут, добавляем кипяток или говяжий бульон. Накрываем крышкой и даем мясу хорошо сварится, около 15-20 минут, и мясо готово.

3. Далее добавляем картофель, морковь, по желанию можно перец болгарский. Добавляем специи накрываем крышкой убавляем огонь, как овощи будут готовы можно добавить кинзу, и подавать!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: