Пшено – простая и доступная крупа, но именно с ней часто возникают проблемы на кухне. Каша может получиться горькой, слипшейся или слишком сухой. В большинстве случаев причина не в качестве крупы, а в неправильном приготовлении. Достаточно знать несколько базовых правил, чтобы пшено было мягким, ароматным и рассыпчатым.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно варить пшено, чтобы крупа получилась рассыпчатой и имела удачный вкус.

Сколько времени нужно варить пшено

Время варки пшена зависит от желаемой текстуры. Для классической рассыпчатой каши достаточно 15-20 минут на слабом огне. Если нужна более мягкая, нежная консистенция – варку можно продлить до 25 минут.

Важно: пшено не любит сильного кипения. Интенсивный огонь делает зерна твердыми снаружи и сухими внутри.

Почему подготовка крупы имеет решающее значение

Основная причина горечи пшена – вещества на поверхности зерен. Поэтому перед варкой крупу обязательно нужно хорошо промыть.

Пшено промывают холодной водой 5-7 раз, пока она не станет прозрачной. После этого крупу желательно залить кипятком на 10 минут и слить воду. Этот простой шаг полностью убирает горечь и улучшает вкус готовой каши.

Правильные пропорции воды и пшена

Для рассыпчатой каши оптимальная пропорция – 1 стакан пшена на 2 стакана воды. Именно так зерна успевают впитать жидкость, но не развариваются.

Если нужно получить более мягкую или более вязкую текстуру, количество воды можно увеличить до 3 стаканов. Соль добавляют сразу после закипания, чтобы вкус распределился равномерно.

Как варить пшено, чтобы оно не слипалось

Пшено засыпают в уже кипящую воду, после чего огонь уменьшают до минимального. Каша должна вариться под крышкой, без активного кипения. Помешивать часто не нужно – это лишь разрушает зерна.

После завершения варки кастрюлю снимают с плиты и оставляют на 5-10 минут под крышкой. За это время пшено доходит и становится более рассыпчатым.

Когда добавлять масло

Сливочное или растительное масло лучше добавлять после варки, во время настаивания. Жир обволакивает зерна, усиливает вкус и помогает сохранить рассыпчатую текстуру.

Чаще всего пшено не удается из-за:

недостаточного промывания крупы;

варки на сильном огне;

неправильных пропорций воды;

отсутствия настаивания после приготовления.

Избежав этих ошибок, можно получить простую, но вкусную кашу, которая хорошо подходит и как гарнир, и как основа для соленых или сладких блюд.

Простое правило вкусной пшенной каши

Пшено не требует сложных приемов. Достаточно хорошо промыть крупу, соблюдать пропорции, варить на слабом огне и дать каше немного настояться. Именно эти нюансы делают пшено мягким, ароматным и по-настоящему рассыпчатым.

