Каждая хозяйка сталкивается с вопросом правильного времени приготовления мясных блюд. Его следует уметь правильно рассчитывать, чтобы блюдо не получилось горелым снаружи и сырым внутри.

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Как оказалось, существует формула, благодаря которой можно точно рассчитать время, необходимое для приготовления. Фудблогер с ником dribka soli в Instagram рассказала, как и сколько следует готовить целую курицу, чтобы мясо получилось идеальным.

Как запекать курицу, чтобы получилась сочной

1.Не менее чем за час до начала приготовления курицу следует вытащить из холодильника и оставить при комнатной температуре.

2. Замариновав курицу, отправляем ее выпекаться при 230 градусах в течение 15 минут.

3. Уменьшаем температуру нагрева и готовим из расчета: 20 минут на каждые 500 грамм курицы. То есть, если курица весом 2 кг, запекать следует 4 раза по 20 минут. А это – 80 минут при 180 градусах.

4. По истечении времени выпечки вынимаем курицу из духовки и оставляем на 15-20 минут для максимального сохранения сочности.

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